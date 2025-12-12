「Ploom AURA」が人気ブランド「Wasted Youth」とコラボ、限定デザインBOXを1日限りのポップアップで数量限定発売
Girls Don’t Cry、Wasted Youthなどのプロジェクトを手掛け、ヒューマン メイド、ケンゾー、コカ・コーラ、ナイキなど様々なブランドや企業とコラボレーションしているグラフィックデザイナーのVERDY氏。今回、JTの加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」とコラボし、13日（土）に開催するポップアップストアで、限定デザインアクセサリー入りスペシャルボックスを数量限定発売する。
【写真】「Ploom AURA × Wasted Youth POPUP STORE」に来場したVERDY氏
数量限定で発売されるのは、「Ploom AURA × Wasted Youth LIMITED EDITION BOX」。「Ploom AURA」スターターキットと、Wasted YouthデザインのPloom AURA用アクセサリー（バックカバー1種、フロントパネル3種）を同梱した数量限定のスペシャルボックスだ。ボックスのデザインは、今回のコラボレーションのためにVERDY氏が手掛けた特別仕様となっている。アクセサリーには「Wasted Youth」のロゴとアイコニックなリボンモチーフが、ブランドのキーカラーであるネイビー×ホワイトで表現されている。
こちらは、12月13日（土）に東京・表参道の81 BELOW (GUESS JEANS TOKYO B1F) にて１日限定で開催される「Ploom AURA × Wasted Youth POPUP STORE」で販売。前日にはメディアプレビューが行われ、スタイリッシュでシックな空間が披露された。
入って正面には韓国のクリエイター・HAHYUNG氏が手掛けたコラボレーションムービーが流れ、Wasted Youthのリボンモチーフのロゴが随所にあしらわれた装飾も。スタイリッシュで非日常的な空間では、「Ploom AURA」の試喫をすることも可能だ。VERDY氏とPloomのコラボは2019年以来2度目で、同氏は「前回は自分らしさをいかに表現するかを考えていたので、今回は逆にPloomに寄り添ったイメージを落とし込もうと思ってデザインした」と明かしている。
若年層を中心に人気の高いVERDY氏によるコラボ、1日限定のポップアップだけに、すでにSNS等ではファンの間で話題に。当日は多くの人の来場が予想されている。「Ploom AURA × Wasted Youth POPUP STORE」は、12月13日（土）11時〜20時に開催。なお、スペシャルボックスは後日CLUB JTオンラインショップでも数量限定で販売（税込17,600円）。また、販売用とは異なるデザインのフロントパネル3種を、後日Ploom CLUBでの抽選キャンペーン限定で展開する。
数量限定で発売されるのは、「Ploom AURA × Wasted Youth LIMITED EDITION BOX」。「Ploom AURA」スターターキットと、Wasted YouthデザインのPloom AURA用アクセサリー（バックカバー1種、フロントパネル3種）を同梱した数量限定のスペシャルボックスだ。ボックスのデザインは、今回のコラボレーションのためにVERDY氏が手掛けた特別仕様となっている。アクセサリーには「Wasted Youth」のロゴとアイコニックなリボンモチーフが、ブランドのキーカラーであるネイビー×ホワイトで表現されている。
こちらは、12月13日（土）に東京・表参道の81 BELOW (GUESS JEANS TOKYO B1F) にて１日限定で開催される「Ploom AURA × Wasted Youth POPUP STORE」で販売。前日にはメディアプレビューが行われ、スタイリッシュでシックな空間が披露された。
入って正面には韓国のクリエイター・HAHYUNG氏が手掛けたコラボレーションムービーが流れ、Wasted Youthのリボンモチーフのロゴが随所にあしらわれた装飾も。スタイリッシュで非日常的な空間では、「Ploom AURA」の試喫をすることも可能だ。VERDY氏とPloomのコラボは2019年以来2度目で、同氏は「前回は自分らしさをいかに表現するかを考えていたので、今回は逆にPloomに寄り添ったイメージを落とし込もうと思ってデザインした」と明かしている。
若年層を中心に人気の高いVERDY氏によるコラボ、1日限定のポップアップだけに、すでにSNS等ではファンの間で話題に。当日は多くの人の来場が予想されている。「Ploom AURA × Wasted Youth POPUP STORE」は、12月13日（土）11時〜20時に開催。なお、スペシャルボックスは後日CLUB JTオンラインショップでも数量限定で販売（税込17,600円）。また、販売用とは異なるデザインのフロントパネル3種を、後日Ploom CLUBでの抽選キャンペーン限定で展開する。