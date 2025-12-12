¸ø¼è°Ñ¡¢±¿Á÷¶È³¦¤Ë½é´«¹ð¡¡¡Ö²ÙÌò¡×¡Ö²ÙÂÔ¤Á¡×¤Ç²¼ÀÁË¡°ãÈ¿
¡¡ÇÛÁ÷¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë²¼ÀÁ¤±¶È¼Ô¤é¤Ë¡¢±¿Á÷¶ÈÌ³¤È¤ÏÊÌ¤ËÌµ½þ¤Ç²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß¹ß¤í¤·¡Ö²ÙÌò¡×¤ä¡¢¼õ¤±ÅÏ¤·¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹»þ´ÖÂÔµ¡¡Ö²ÙÂÔ¤Á¡×¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï12Æü¡¢Áí¹çÊªÎ®Âç¼ê¡Ö¥»¥ó¥³¡¼¡×¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Î²¼ÀÁË¡°ãÈ¿¡ÊÉÔÅö¤Ê·ÐºÑ¾å¤ÎÍø±×¤ÎÄó¶¡Í×ÀÁ¡Ë¤òÇ§Äê¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤Æ´«¹ð¤·¤¿¡£Æ±¾ò¹à¤Î±¿Á÷¶È³¦¤Ç¤ÎÇ§Äê¤ÏÁ´¹ñ½é¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶È³¦¤Ï¡¢»Ä¶Èµ¬À©¶¯²½¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤äÊªÎ®¤ÎÄäÂÚ¤¬µ¯¤¤ë¡Ö2024Ç¯ÌäÂê¡×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿½Å²¼ÀÁ¤±¹½Â¤¤Î¤¿¤á¡¢¸ø¼è°Ñ¤ÏÎ©¾ì¤Î¼å¤¤¶È¼Ô¤¬ÉÔÍø±×¤òÈï¤ë»öÎã¤Î´Æ»ë¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼è°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï22Ç¯12·î°Ê¹ß¡¢¼«¼Ò´ÉÍý¤Î»ÜÀßÆâ¤Ç¡¢°ÑÂ÷Àè¤Î±¿Á÷¶È¼Ô36¼Ò¤Î¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤é¤ËÌµ½þ¤Ç²ÙÌò¤ä²ÙÂÔ¤Á¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£