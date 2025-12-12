Ê¿ÌîÊâÌ´¡¢4Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ¤Ø¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É³«ËëÀï¤ÇÍ¥¾¡
¡¡¡ÚÄ¥²È¸ý¶¦Æ±¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ÇËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¤¬12Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄ¥²È¸ý¡¦Ì©±ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Îº£µ¨³«ËëÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢Á´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤¬Äê¤á¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÇÉ¸¯´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¡¢4Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤ò³Î¼Â¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°½µ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°¡×¤ËÂ³¤¡¢º£µ¨¤Î¼çÍ×Âç²ñ2Ï¢¾¡¡£2Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¸ÞÎØ¥¤¥ä¡¼¤ÇÀä¹¥¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ë¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡¢3°Ì¤ËWÇÕ3µ¨Ï¢Â³¼ïÌÜÊÌÀ©ÇÆÃæ¤ÎÊ¿ÌîÎ®²Â¤¬Æþ¤ê¡¢ÆüËÜÀª¤¬É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¡£Ê¿ÌîÎ®¤â2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¼ïÌÜ¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Î½øÈ×¤«¤éÂç¤¤¯ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£