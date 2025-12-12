お笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえ（年齢非公表）が11日深夜、テレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜深夜1・26）に出演。宣材写真の使用料を明かした。

今回は、“誰も憧れない逆武勇伝”をぶっちゃける企画を実施した。たきうえについて、ウエストランド・井口浩之はモテエピソードを披露。「とある番組でVTRを見てたら、街頭インタビューで“とある芸人と遊びました。たきうえさんです”って。それで、翌週ぐらいに違う番組の収録をしてたらキャバクラ嬢が“昔とある芸人と付き合ってました。たきうえさんです”って。ああいう女性のインタビューで（たきうえが）準レギュラーぐらい出てくる」と話した。

これについて、たきうえは「ちゃんとそれぞれお付き合いしてる子なんですけど。そういう子が、たまたまテレビの企画で出てくる。別そういう仕事でもないのに。海辺のインタビューに引っかかって出るとか」と説明。

井口が「だから、稼働しなくてもお金が入ってくる。（たきうえの）写真が使われてるから」と水を向けると、たきうえは「うちのマネジャーが勝手に宣材写真を出すんですよ。1回3000円だわ！」とぶっちゃけて笑わせた。