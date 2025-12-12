知らないと損！バーミヤンの人気10品が″33％オフ″。限定クーポンを今すぐチェック《25日まで》
バーミヤン公式Xでは、2025年12月25日まで使える33％オフクーポンを公開しています。
1月14日まで使えるクーポンもお得...
バーミヤンの公式Xが12月11日に投稿した「年末ご愛顧感謝祭33％OFF特別クーポン」。お得になる対象メニューは全10品です。
対象メニューは以下の通り。
●エビチリ 熱々おこげ...736円
●やわらか鮑の麻辣湯...957円
●武蔵野麻婆...441円
●油淋鶏...515円
●レタス炒飯...515円
●海老マヨネーズ...367円
●生ビール（中ジョッキ）...367円
●ハイボール...256円
●「100日発酵」紹興酒5年熟成（グラス）...146円
●珈琲ゼリー...183円
また、「本格焼餃子（8個）」は10％オフの296円になるクーポンもありますが、バーミヤン公式Xで11月21日に投稿されたクーポンのほうがお得。アルコール類も11月21日に投稿されたクーポンのほうがおすすめです。
そうは言っても、33％で食べられるのはお得なので、期間中に中華を楽しみたい人はクーポンの確認を忘れずに。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部