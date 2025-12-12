知らないと損！バーミヤンの人気10品が″33％オフ″。限定クーポンを今すぐチェック《25日まで》

バーミヤン公式Xでは、2025年12月25日まで使える33％オフクーポンを公開しています。

1月14日まで使えるクーポンもお得...

バーミヤンの公式Xが12月11日に投稿した「年末ご愛顧感謝祭33％OFF特別クーポン」。お得になる対象メニューは全10品です。

対象メニューは以下の通り。

●エビチリ 熱々おこげ...736円

●やわらか鮑の麻辣湯...957円

●武蔵野麻婆...441円

●油淋鶏...515円

●レタス炒飯...515円

●海老マヨネーズ...367円

●生ビール（中ジョッキ）...367円

●ハイボール...256円

●「100日発酵」紹興酒5年熟成（グラス）...146円

●珈琲ゼリー...183円

また、「本格焼餃子（8個）」は10％オフの296円になるクーポンもありますが、バーミヤン公式Xで11月21日に投稿されたクーポンのほうがお得。アルコール類も11月21日に投稿されたクーポンのほうがおすすめです。

そうは言っても、33％で食べられるのはお得なので、期間中に中華を楽しみたい人はクーポンの確認を忘れずに。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部