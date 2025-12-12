秋田地方気象台は「暴風と高波および大雨に関する秋田県気象情報」を午後4時20分に発表しました。



急速に発達する低気圧の影響により、県内は14日から15日頃にかけて、海上を中心に非常に強い風が吹き、海はしける見通しです。



暴風に警戒し、高波に注意・警戒してください。



また、大雨による土砂災害にも注意・警戒が必要です。



14日は低気圧が急速に発達しながら日本海を東北東へ進み、夜には北日本に達する見込みです。





また、別の低気圧が急速に発達しながら三陸沖を北東へ進むでしょう。低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、雨の降る所が多い見込みです。その後、15日頃にかけて本州付近は冬型の気圧配置が強まるでしょう。このた、県内では、海上を中心に南よりのち西よりの非常に強い風が吹き、しけるでしょう。また、これまでに降った雨の影響により、地盤の緩んでいる所があります。予想より低気圧が発達した場合や、暖かく湿った空気が流れ込んだ場合は、警報級の高波や大雨となる可能性があります。14日に予想される最大瞬間風速は、沿岸の海上で35メートル、沿岸の陸上で30メートル、予想される波の高さ5メートルです。その後も15日頃にかけて、海上を中心に非常に強い風や高波が続く見込みです。県内では14日から15日頃にかけて、暴風による建物の被害や交通障害に警戒し、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。また、秋田県では、大雨による土砂災害に注意・警戒してください。今後発表される防災気象情報に留意してください。