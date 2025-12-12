JRグループは2026年3月14日(土)にダイヤ改正を実施します。JR東日本は東北・山形新幹線「つばさ」をE8系に統一することで、一部の列車で宇都宮〜福島間の最高速度が向上し、所要時間が短くなります。

E3系の終了・E8系へ統一により所要時間が短縮

東北・山形新幹線「つばさ」は現在、最高時速275キロの「E3系」と最高時速300キロの「E8系」で運転されていますが、来春までにE3系新幹線は運転を終了。E8系に統一されます。

【参考】

さよなら「E3系新幹線」 2026年春までに山形新幹線「つばさ」を新型のE8系に統一（※2024年12月掲載）

https://tetsudo-ch.com/12991646.html

所要時間が4分短縮

所要時間が短縮される「つばさ」運転時刻

これにより「つばさ129号」（9:00東京発〜11:38山形着）と「つばさ154号」（17:05山形発〜19:44東京着）で所要時間が4分短縮する見込み。「つばさ129号」は東京〜山形を2時間38分、「つばさ154号」は山形〜東京を2時間39分で結びます。

（画像：JR東日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）