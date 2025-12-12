BTSのJIMINとJUNG KOOKが、12月5日放送のラジオ『BTS JIMINとJUNG KOOKのオールナイトニッポンX(クロス)』（ニッポン放送）に登場した。

今回ふたりが揃って日本のラジオに出演したのは、『Are You Sure?!』Season2（Disney+）の配信開始を記念してのこと。2017年の東京旅、2023年夏のアメリカ旅を経て続いてきた“グクミン”のふたり旅。12月3日からは、スイスのアルプス、そしてベトナムのダナンまで巡る12日間の旅が全8話、毎週2話ずつ配信されている。

「みなさん、こんばんは。今夜の『オールナイトニッポン』はJIMINとJUNG KOOKが担当します」（JIMIN）、「よろしくお願いします。ふたりで『オールナイトニッポン』をできることが嬉しいです。みなさん、ぜひ最後まで聞いてください」（JUNG KOOK）。そんな流れるような日本語の挨拶でスタートした番組をサポートしたのは、たくさんのK-POPアーティストと日本のファンを繋いできた、ラジオDJ・古家正亨だ。

今回は韓国にいるJIMIN＆JUNG KOOKとリモートで繋いだ収録パートに、古家がリアルタイムでリスナーからのメッセージを紹介する生放送パートを組み合わせた“録生”スタイル。2023年以来、久々に顔を合わせた3人は「오랜만입니다（オレンマニムニダ）」「お久しぶりです」と、お互いの言語を交えながら再会を喜び合った。

■パスタ、カルビチム、コチュジャンチゲ……褒め合い料理トークが食欲を刺激

『Are You Sure?!』は、行き先を知らされないまま出発する予測不能な旅だが、どこへ行っても「I’m so sure!」になるのが“グクミン”らしさ。しかも今回は、除隊から1週間後というタイミングだったこともあり、「すべてが新鮮で、新しくて、感謝の気持ちがありました」とふたり。冬季スポーツからマリンアクティビティまで大自然を満喫する姿からも、その解放感が伝わってきた。

スイスの道をJIMINがドライブするシーンや、JUNG KOOKがバイクで颯爽と走り抜ける姿も印象深い。古家が「旅を通じてお互いの見習いたいところは？」と尋ねると、JUNG KOOKは「方向音痴なのでよく迷ってしまうんですが、JIMINさんは迷わないんですよ。羨ましいです」と回答。

一方で、JIMINが挙げたのはJUNG KOOKの料理好きな一面だ。番組でも披露されたパスタについて、古家が「おいしそうでしたね」と声をかけると、JUNG KOOKの「そうでしたか？」という控えめな反応に、JIMINは「相当おいしかったですよ」と即答。続けて「パスタ以外の得意料理は？」と問われたJUNG KOOKの代わりに、JIMINが「カルビチム！」と答える微笑ましい一幕もあった。

さらにJUNG KOOKは「料理は見て、マネして、一工夫するのが得意なんだと思います」と“黄金マンネ”らしい器用さを見せつつ、「これ言っていいのかな？」と前置きしながら、JIMINが作ったコチュジャンチゲを「おいしかった」と絶賛。互いを自然に褒め合う距離感こそ、ふたりの手料理の最高のスパイスだ。思わず「食べてみたい……」とARMY（ファンの呼称）たちの空腹感が刺激される瞬間だった。

■BTSの新作アルバム「早く聴かせてあげたい」――期待の言葉も

この日は24時スタートということもあり、まず古家がBTSの「00:00 (Zero O’Clock)」（『MAP OF THE SOUL : 7』収録）を選曲して番組を盛り上げる。続いて、深夜帯に寄り添うBTSの楽曲をJIMINとJUNG KOOKにも選んでもらう流れに。名曲がありすぎるBTS。そのなかから一曲というのは、かなり難易度の高い質問だったかもしれない。

迷ったうえにJIMINが挙げたのは、「Life Goes On」（『BE』収録）だった。「『世界がすっかり変わっても、幸いにも僕たちの関係は変わらないよね』というメッセージが沁みますよね」と、その選曲センスのよさに古家もグッときたと語る。

続けて「鳥肌が立った」と話したのは、JIMINが曲を選ぶ際のこと。「この番組はいつ放送ですか？」と確認し、12月5日だと知ると「“このアルバム”が出る前ですね。次の曲を早く聴かせてあげたかったのに」と悔しがっていたというのだ。2026年春にBTSが再始動すると囁かれるなか、彼らの準備が着実に進んでいることを実感させる発言だった。

一方で、真夜中の放送ということを踏まえて、心をゆっくり落ち着かせるようにとJUNG KOOKが選んだのは、「Blue & Grey」（『BE』収録）だ。そんなふたりの優しさが伝わってくる選曲に、SNS上には「涙が止まらない」といったARMYの声が相次いだ。

久しぶりに届けられた日本語トーク、そして“寂しかった時間”に寄り添う選曲。さらに、確実に近づいている“その時”を感じさせた言葉の数々――。JIMINとJUNG KOOKが担当した『オールナイトニッポンX』は、「毎月恒例にしてほしい」との声も上がるほど、多くのARMYの胸を温めた。彼らの楽曲、ラジオの言葉、そして『Are You Sure?!』を楽しみながら、待ちに待った“春”がやってくるのを楽しみにしている。

（文＝佐藤結衣）