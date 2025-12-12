¡ÖOPS.787¡×¡ÖËÉ¸æÎ¨1.81¡×¤¬¾ÚÌÀ¡ª¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤Î¿¿¤Î¥Áー¥à¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡§ÅêÂÇ¤Î¥Ù¥¹¥È3¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡Ú2025¥·ー¥º¥ó¿¶¤êÊÖ¤ê¡¦¥ª¥ê¥ªー¥ë¥ºÊÔ¡Û
¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤ÎÅê¼êÀ®ÀÓ¡¢¤ª¤è¤ÓÌî¼êÀ®ÀÓ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹×¸¥ÅÙ¤òÉ¾²Á¤·¡¢¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÁª½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åê¼ê¤Î°ÂÄêÀ¡ÊËÉ¸æÎ¨¡¢WHIP¡Ë¡¢ÂÑµ×À¡ÊÅêµå²ó¡Ë¡¢±Æ¶ÁÎÏ¡Ê¥»ー¥Ö¡¢¥Ûー¥ë¥É¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¡Ë¤È¡¢Ìî¼ê¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¡ÊOPS¡Ë¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¡ÊÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡Ë¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¡¢¼éÈ÷¡Ê¼ººö¡Ë¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Åê¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
Åê¼ê¿Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¿ë¹Ô¤È¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Î»î¹ç¤Î·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡Û
1°Ì ¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥¯¥ì¥Þー¤Ï¡¢ÅÐÈÄ¿ô31¡¢Åêµå²ó171.2²ó¤È¡¢ÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡£11¾¡¤È¤¤¤¦¾¡Íø¿ô¤È¡¢WHIP1.21¤È¤¤¤¦¼Á¤Î¹â¤¤°ÂÄê´¶¤Ï¡¢Èà¤¬¥Áー¥à¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹×¸¥¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
2°Ì ¥È¥ìー¥Ðー¡¦¥í¥¸¥ãー¥º¤Ï¡¢109.2²ó¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÉ¸æÎ¨1.81¡¢WHIP0.90¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÍ¥½¨¤Ê¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆWHIP¤¬1.00¤ò²¼²ó¤ë»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµåÆâÍÆ¤Ç¡¢ÅÐÈÄ»î¹ç¤Î¾¡Î¨¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Á¡¢¥Áー¥à¤Ë¼Á¤Î¹â¤¤¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
3°Ì ¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¤Ï¡¢¥¯¥íー¥¶ー¤È¤·¤Æ19¥»ー¥Ö¤òÃ£À®¤·¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Î·èÄê¸¢¤ò¥Áー¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£Ã¥»°¿¶Î¨12.98¤È¡¢ÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ー¥¬¥ó¡¦¥¢¥¥ó¤¬64ÅÐÈÄ¡¢16¥Ûー¥ë¥É¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
Ìî¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¡Ë
Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢OPS¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¡¢¤ª¤è¤Ó¼ººö¿ô¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡£1. ÆâÌî¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
ÆâÌî¼ê¤ÏÂÇÀþ¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¤¡¢¹â¤¤Áí¹çÎÏ¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡Û
1°Ì ¥¬¥Êー¡¦¥Ø¥ó¥Àー¥½¥ó¤Ï¡¢154»î¹ç¡¢651ÂÇÀÊ¤È¥Áー¥à¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯½Ð¾ì¤·¡¢OPS.787¤ÈÁí¹çÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¤Ç¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.342¤â¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢30ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦µ¡Æ°ÎÏ¤È¹ç¤ï¤»¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼ººö8¤Ï¤ä¤äÂ¿¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¹¶·â¹×¸¥ÅÙ¤¬¾å²ó¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£
2°Ì ¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥Ðー¥°¤Ï¡¢85»î¹ç¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¥Ø¥ó¥Àー¥½¥ó¤ËÎô¤ë¤¬¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.358¤Ï¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£Ä¹ÂÇÎ¨.457¤â¥Áー¥à¾å°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÇÀÊ¤¢¤¿¤ê¤Î¹â¤¤À¸»ºÀ¤È·èÄêÎÏ¤Ç¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¼ººö¤Ï3¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Û¥ê¥Çー¤Ï¡¢149»î¹ç¤È¥Ø¥ó¥Àー¥½¥ó¤Ë¼¡¤°½Ð¾ì¿ô¤ò¸Ø¤ê¡¢Æó·åËÜÎÝÂÇ¤È17ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£OPS¤Ï.690¤È¾å°Ì2Ì¾¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤¬¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤µ¤È¹¶Áö¼é¤Ë¤ï¤¿¤ë¹×¸¥¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀïÎÏ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ººö10¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¡£2. Êá¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
Êá¼ê¤Ï¼éÈ÷¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¶·âÌÌ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¾¡Éé¶¯¤µ¡ÊÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¡Ë¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡Û
1°Ì ¥²ー¥êー¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï¡¢30»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.417¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê·èÄêÎÏ¤Ç¥Áー¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£OPS.715¤â¹â¤¯¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÀäÂç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
2°Ì ¥¢¥É¥êー¡¦¥é¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ï¡¢90»î¹ç¡¢365ÂÇÀÊ¤ÈÊá¼ê¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯½Ð¾ì¤·¡¢¥ì¥®¥å¥éー¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£OPS¤Ï.673¤È¹µ¤¨¤á¤À¤¬¡¢»Íµå40¤È¤¤¤¦Áªµå´ã¤ÎÎÉ¤µ¤È¡¢¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄêÅª¤Ê½Ð¾ì¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
3°Ì ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¡¢OPS.763¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.473¤È¡¢Êá¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤ÎÂÇ·âÀ¸»ºÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÂÇÀÊ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÂÇ·â¤Î¼Á¤ÏÆâÌî¤Î¼ç¼´¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£3. ³°Ìî¼ê¹×¸¥ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°
³°Ìî¼ê¤ÏOPS¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¡Û
1°Ì ¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Óー¥Ðー¥º¤Ï¡¢ÂÇÀÊ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢½ÐÎÝÎ¨.375¤È³°Ìî¼êºÇ¹â¤ÎOPS.775¤òµÏ¿¤·¡¢¶Ë¤á¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤ÂÇ·â¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
2°Ì ¥¿¥¤¥éー¡¦¥ª¥Ëー¥ë¤Ï¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.392¡¢OPS.684¤È°ÂÄê¤·¤¿¹¶·âÎÏ¤ò¼¨¤·¡¢9ËÜÎÝÂÇ¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ïー¤ÇÆÀÅÀµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¡£
3°Ì ¥³¥ë¥È¥ó¡¦¥«¥¦¥»¥ë¤Ï¡¢16ËÜÎÝÂÇ¡¢14ÅðÎÝ¤È¡¢³°Ìî¼ê¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£OPS¤Ï.655¤È¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ïー¤È¥¹¥Ôー¥É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î¹¶·â¤ËÂ¿ÍÍÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á¡§ÅêÂÇ¤ò»Ù¤¨¤¿Ãì¤È¾¡Éé¶¯¤µ
¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤Ï¡¢ÅêÂÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î¹×¸¥¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£ー¥ó¡¦¥¯¥ì¥Þー¤¬ÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¿©¤¦¤È¤¤¤¦ÎÌÅª¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥È¥ìー¥Ðー¡¦¥í¥¸¥ãー¥º¤¬°µÅÝÅª¤Ê¼ÁÅª¹×¸¥¡ÊËÉ¸æÎ¨1.81¡¢WHIP0.90¡Ë¤Ç¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥íー¥¶ー¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Æ¥£¥¹¥¿¤¬»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë»ÙÇÛÎÏ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£
Ìî¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥Êー¡¦¥Ø¥ó¥Àー¥½¥ó¤¬¥Áー¥à¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¹¶·âÎÏ¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥çー¥À¥ó¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¥Ðー¥°¤ä¹µ¤¨Êá¼ê¤Î¥²ー¥êー¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢ÂÇÀÊ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.350Ä¶¤¨¤È¤¤¤¦¹â¤¤¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÆÀÅÀÀ¸»º¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÅÀ¤¬ÆÃÉ®¤µ¤ì¤ë¡£¥Áー¥à¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¾å¤Ç¡¢¼çÎÏ¤Î°ÂÄê´¶¤È¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¢¨2025Ç¯12·î12Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊSDAAÊÔ½¸Éô¡Ë