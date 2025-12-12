日経225オプション1月限（12日日中） 3万円プットが出来高最多500枚
12日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3818枚だった。うちプットの出来高が8680枚と、コールの5138枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の500枚（5円安9円）。コールの出来高トップは5万7000円の450枚（2円高28円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
21 0 1 65000
31 1 64000
10 0 2 63000
25 -1 2 62000
150 -1 3 61000
71 -1 5 60000
61 -1 8 59500
260 -1 9 59000
51 +3 15 58500
176 +1 17 58000
101 +3 23 57500
450 +2 28 57000
107 +1 37 56500
277 +8 53 56000
112 +10 70 55500
330 +17 98 55000
250 +28 138 54500
14 +2 130 54375
46 +30 164 54250
19 -6 141 54125
427 +39 190 54000
35 +15 186 53875
77 +55 240 53750
8 260 53625
190 +47 268 53500
16 287 53375
71 +70 315 53250
40 +71 330 53125
403 +71 350 53000
47 +70 390 52875
36 +90 420 52750
47 +95 450 52625
189 +80 470 52500 2240 2
6 495 52375
62 +115 555 52250
12 -75 530 52125
385 +140 645 52000 1830 -235 2
23 +240 775 51750
2 +185 815 51625
183 +160 815 51500
9 -50 910 51250 1345 4
51125 1390 -460 11
213 +240 1090 51000 1295 -355 13
6 +195 1105 50875 1135 -210 2
14 +290 1245 50750 1185 -425 28
50625 1120 -135 18
53 +335 1420 50500 1115 -335 131
3 +415 1555 50375
5 1535 50250 1115 -205 4
12 +260 1600 50000 900 -305 135
49875 860 -280 2
49750 805 -255 9
49625 710 -350 7
49500 775 -255 174
49375 780 -250 32
49250 675 -65 8
49125 655 -230 54
1 +250 2275 49000 635 -230 240
