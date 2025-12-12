　12日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3818枚だった。うちプットの出来高が8680枚と、コールの5138枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の500枚（5円安9円）。コールの出来高トップは5万7000円の450枚（2円高28円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　21　　　 0　　　 1　　65000　
　　31　　　　　　　 1　　64000　
　　10　　　 0　　　 2　　63000　
　　25　　　-1　　　 2　　62000　
　 150　　　-1　　　 3　　61000　
　　71　　　-1　　　 5　　60000　
　　61　　　-1　　　 8　　59500　
　 260　　　-1　　　 9　　59000　
　　51　　　+3　　　15　　58500　
　 176　　　+1　　　17　　58000　
　 101　　　+3　　　23　　57500　
　 450　　　+2　　　28　　57000　
　 107　　　+1　　　37　　56500　
　 277　　　+8　　　53　　56000　
　 112　　 +10　　　70　　55500　
　 330　　 +17　　　98　　55000　
　 250　　 +28　　 138　　54500　
　　14　　　+2　　 130　　54375　
　　46　　 +30　　 164　　54250　
　　19　　　-6　　 141　　54125　
　 427　　 +39　　 190　　54000　
　　35　　 +15　　 186　　53875　
　　77　　 +55　　 240　　53750　
　　 8　　　　　　 260　　53625　
　 190　　 +47　　 268　　53500　
　　16　　　　　　 287　　53375　
　　71　　 +70　　 315　　53250　
　　40　　 +71　　 330　　53125　
　 403　　 +71　　 350　　53000　
　　47　　 +70　　 390　　52875　
　　36　　 +90　　 420　　52750　
　　47　　 +95　　 450　　52625　
　 189　　 +80　　 470　　52500　　2240 　　　　　　　 2　
　　 6　　　　　　 495　　52375　
　　62　　+115　　 555　　52250　
　　12　　 -75　　 530　　52125　
　 385　　+140　　 645　　52000　　1830 　　-235　　　 2　
　　23　　+240　　 775　　51750　
　　 2　　+185　　 815　　51625　
　 183　　+160　　 815　　51500　
　　 9　　 -50　　 910　　51250　　1345 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　51125　　1390 　　-460　　　11　
　 213　　+240　　1090　　51000　　1295 　　-355　　　13　
　　 6　　+195　　1105　　50875　　1135 　　-210　　　 2　
　　14　　+290　　1245　　50750　　1185 　　-425　　　28　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1120 　　-135　　　18　
　　53　　+335　　1420　　50500　　1115 　　-335　　 131　
　　 3　　+415　　1555　　50375　
　　 5　　　　　　1535　　50250　　1115 　　-205　　　 4　
　　12　　+260　　1600　　50000　　 900 　　-305　　 135　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 860 　　-280　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 805 　　-255　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 710 　　-350　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 775 　　-255　　 174　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 780 　　-250　　　32　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 675 　　 -65　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 655 　　-230　　　54　
　　 1　　+250　　2275　　49000　　 635 　　-230　　 240　