　12日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1991枚だった。うちプットの出来高が1232枚と、コールの759枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の104枚（53円）。コールの出来高トップは6万1000円の132枚（5円安42円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　-1　　　 2　　70000　
　　10　　　　　　　 4　　68000　
　　 6　　　+2　　　 9　　66000　
　　13　　　　　　　10　　65000　
　　16　　　　　　　17　　64000　
　　74　　　+2　　　21　　63000　
　　61　　　+4　　　30　　62000　
　 132　　　-5　　　42　　61000　
　　42　　　-9　　　62　　60000　
　　13　　　　　　　90　　59000　
　　 8　　　+9　　 135　　58000　
　　 9　　　+2　　 202　　57000　
　　 7　　　　　　 250　　56500　
　　41　　　　　　 286　　56000　
　　 1　　　　　　 345　　55500　
　　25　　　　　　 425　　55000　
　　 2　　　　　　 495　　54750　
　　11　　　　　　 525　　54500　
　　10　　　　　　 600　　54250　
　　88　　　　　　 635　　54000　
　　29　　　　　　 695　　53750　
　　21　　　　　　 765　　53500　
　　10　　　　　　 835　　53250　
　　14　　　　　　 875　　53125　
　　23　　　　　　 915　　53000　
　　24　　　　　　 955　　52875　
　　14　　　　　　1000　　52750　
　　24　　　　　　1040　　52625　
　　 2　　　　　　1125　　52500　
　　 2　　 +55　　1240　　52000　
　　12　　　　　　1525　　51500　
　　11　　+235　　1775　　51000　　1920 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1875 　　　　　　　 9　
　　 3　　　　　　2055　　50500　　1760 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1505 　　-330　　　17　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1415 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　49625　　1360 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　49500　　1315 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　49375　　1275 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49250　　1240 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49125　　1305 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1170 　　-300　　　17　
　　　　　　　　　　　　　48875　　1230 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48750　　1190 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　48500　　1125 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　48250　　1030 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48125　　1035 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 925 　　　　　　　40　
　　　　　　　　　　　　　47625　　 930 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 800 　　 -15　　　31　
　　　　　　　　　　　　　46875　　 790 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 670 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 725 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 685 　　　　　　　26　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 575 　　　　　　　24　