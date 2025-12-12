日経225オプション2月限（12日日中） 6万1000円コールが出来高最多132枚
12日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1991枚だった。うちプットの出来高が1232枚と、コールの759枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の104枚（53円）。コールの出来高トップは6万1000円の132枚（5円安42円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -1 2 70000
10 4 68000
6 +2 9 66000
13 10 65000
16 17 64000
74 +2 21 63000
61 +4 30 62000
132 -5 42 61000
42 -9 62 60000
13 90 59000
8 +9 135 58000
9 +2 202 57000
7 250 56500
41 286 56000
1 345 55500
25 425 55000
2 495 54750
11 525 54500
10 600 54250
88 635 54000
29 695 53750
21 765 53500
10 835 53250
14 875 53125
23 915 53000
24 955 52875
14 1000 52750
24 1040 52625
2 1125 52500
2 +55 1240 52000
12 1525 51500
11 +235 1775 51000 1920 2
50625 1875 9
3 2055 50500 1760 4
50000 1505 -330 17
49750 1415 14
49625 1360 12
49500 1315 14
49375 1275 5
49250 1240 1
49125 1305 5
49000 1170 -300 17
48875 1230 2
48750 1190 12
48500 1125 7
48250 1030 5
48125 1035 1
48000 925 40
47625 930 1
47000 800 -15 31
46875 790 1
46750 670 12
46500 725 14
46250 685 26
46000 575 24
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -1 2 70000
10 4 68000
6 +2 9 66000
13 10 65000
16 17 64000
74 +2 21 63000
61 +4 30 62000
132 -5 42 61000
42 -9 62 60000
13 90 59000
8 +9 135 58000
9 +2 202 57000
7 250 56500
41 286 56000
1 345 55500
25 425 55000
2 495 54750
11 525 54500
10 600 54250
88 635 54000
29 695 53750
21 765 53500
10 835 53250
14 875 53125
23 915 53000
24 955 52875
14 1000 52750
24 1040 52625
2 1125 52500
2 +55 1240 52000
12 1525 51500
11 +235 1775 51000 1920 2
50625 1875 9
3 2055 50500 1760 4
50000 1505 -330 17
49750 1415 14
49625 1360 12
49500 1315 14
49375 1275 5
49250 1240 1
49125 1305 5
49000 1170 -300 17
48875 1230 2
48750 1190 12
48500 1125 7
48250 1030 5
48125 1035 1
48000 925 40
47625 930 1
47000 800 -15 31
46875 790 1
46750 670 12
46500 725 14
46250 685 26
46000 575 24