　12日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は35枚だった。コールの合計出来高は10枚。コールの出来高トップは6万2000円の3枚（65円）だった。プットのの合計出来高は25枚。プットの出来高トップは3万6750円の4枚（200円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　+5　　　45　　63000　
　　 3　　　　　　　65　　62000　
　　 1　　　　　　　89　　61000　
　　 1　　　　　　 685　　55000　
　　 2　　　　　　1010　　54000　
　　　　　　　　　　　　　50250　　1960 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1285 　　 -40　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　1050 　　 -10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 220 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　37250　　 211 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 205 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 200 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　35000　　 160 　　　+1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 122 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　82 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　15 　　　　　　　 1　


株探ニュース