日経225オプション3月限（12日日中） 6万2000円コール65円
12日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は35枚だった。コールの合計出来高は10枚。コールの出来高トップは6万2000円の3枚（65円）だった。プットのの合計出来高は25枚。プットの出来高トップは3万6750円の4枚（200円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +5 45 63000
3 65 62000
1 89 61000
1 685 55000
2 1010 54000
50250 1960 1
48000 1285 -40 2
47000 1050 -10 2
37500 220 3
37250 211 4
37000 205 4
36750 200 4
35000 160 +1 1
33000 122 1
29000 82 2
18000 15 1
