12月15日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■引け後発表
　　◆本決算：
　　　<7034> プロレド [東Ｐ]
　　◆第1四半期決算：
　　　<4936> アクシージア [東Ｓ]
　　　<7110> クラシコム [東Ｇ]
　　◆第2四半期決算：
　　　<3134> Ｈａｍｅｅ [東Ｓ]
　　◆第3四半期決算：
　　　<3565> アセンテック [東Ｓ]

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<1383> ベルグアース [東Ｓ] (前回15:30)
　　　<1840> 土屋ＨＤ [東Ｓ] 　　(前回15:30)
　　　<2345> クシム [東Ｓ] 　　　(前回14:30)
　　　<3195> ジェネパ [東Ｇ] 　　(前回15:00)
　　　<3248> アールエイジ [東Ｓ] (前回15:30)
　　　<3309> 積水ハウスＲ [東Ｒ] (前回15:30)
　　　<3475> グッドコムＡ [東Ｐ] (前回15:30)
　　　<3491> ＧＡテクノ [東Ｇ] 　(前回15:30)
　　　<3804> システムディ [東Ｓ] (前回15:30)
　　　<442A> クラシコ [東Ｇ]
　　　<4627> ナトコ [東Ｓ] 　　　(前回15:30)
　　★<4666> パーク２４ [東Ｐ] 　(前回16:00)
　　　<5136> トリプラ [東Ｇ] 　　(前回15:30)
　　　<6838> 多摩川ＨＤ [東Ｓ] 　(前回16:00)
　　　<7983> ミロク [東Ｓ] 　　　(前回15:30)
　　　<8894> レボリュー [東Ｓ] 　(前回17:00)
　　　<8917> ファースト住 [東Ｓ] (前回16:00)
　　　<8975> いちごオフィ [東Ｒ] (前回17:10)
　　　<8979> スターツプロ [東Ｒ] (前回15:30)
　　　<9251> ＡＢ＆Ｃ [東Ｇ] 　　(前回15:30)
　　　<9279> ギフトＨＤ [東Ｐ] 　(前回15:30)
　　　<9425> ＲｅＹｕｕ [東Ｓ] 　(前回16:00)
　　◆第1四半期決算：
　　　<1444> ニッソウ [東Ｇ] 　　(前回15:30)
　　　<2424> ブラス [東Ｓ] 　　　(前回16:30)
　　　<3988> ＳＹＳＨＤ [東Ｓ] 　(前回15:00)
　　　<4014> カラダノート [東Ｇ] (前回15:45)
　　　<7810> クロスフォー [東Ｓ] (前回15:04)
　　◆第2四半期決算：
　　　<184A> 学びエイド [東Ｇ] 　(前回16:30)
　　　<391A> 山忠 [名Ｍ] 　　　　(前回14:00)
　　　<7050> Ｆインタ [東Ｇ] 　　(前回17:00)
　　　<7604> 梅の花Ｇ [東Ｓ] 　　(前回13:00)
　　◆第3四半期決算：
　　★<278A> テラドローン [東Ｇ] (前回15:30)
　　　<2997> ストレジ王 [東Ｇ] 　(前回15:30)
　　　<3169> ミサワ [東Ｓ] 　　　(前回16:00)
　　　<3665> エニグモ [東Ｐ] 　　(前回15:00)
　　　<4380> Ｍマート [東Ｇ] 　　(前回16:30)
　　★<4592> サンバイオ [東Ｇ] 　(前回15:30)
　　　<5888> Ｄサイクル [東Ｇ] 　(前回15:30)
　　　<7073> ジェイック [東Ｇ] 　(前回13:00)
　　　<7683> ＷＡ [東Ｐ] 　　　　(前回15:30)
　　合計45社

