明日の決算発表予定 サンバイオ、テラドローンなど45社 (12月12日)
12月15日の決算発表銘柄（予定） ★は注目決算
■引け後発表
◆本決算：
<7034> プロレド [東Ｐ]
◆第1四半期決算：
<4936> アクシージア [東Ｓ]
<7110> クラシコム [東Ｇ]
◆第2四半期決算：
<3134> Ｈａｍｅｅ [東Ｓ]
◆第3四半期決算：
<3565> アセンテック [東Ｓ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<1383> ベルグアース [東Ｓ] (前回15:30)
<1840> 土屋ＨＤ [東Ｓ] (前回15:30)
<2345> クシム [東Ｓ] (前回14:30)
<3195> ジェネパ [東Ｇ] (前回15:00)
<3248> アールエイジ [東Ｓ] (前回15:30)
<3309> 積水ハウスＲ [東Ｒ] (前回15:30)
<3475> グッドコムＡ [東Ｐ] (前回15:30)
<3491> ＧＡテクノ [東Ｇ] (前回15:30)
<3804> システムディ [東Ｓ] (前回15:30)
<442A> クラシコ [東Ｇ]
<4627> ナトコ [東Ｓ] (前回15:30)
★<4666> パーク２４ [東Ｐ] (前回16:00)
<5136> トリプラ [東Ｇ] (前回15:30)
<6838> 多摩川ＨＤ [東Ｓ] (前回16:00)
<7983> ミロク [東Ｓ] (前回15:30)
<8894> レボリュー [東Ｓ] (前回17:00)
<8917> ファースト住 [東Ｓ] (前回16:00)
<8975> いちごオフィ [東Ｒ] (前回17:10)
<8979> スターツプロ [東Ｒ] (前回15:30)
<9251> ＡＢ＆Ｃ [東Ｇ] (前回15:30)
<9279> ギフトＨＤ [東Ｐ] (前回15:30)
<9425> ＲｅＹｕｕ [東Ｓ] (前回16:00)
◆第1四半期決算：
<1444> ニッソウ [東Ｇ] (前回15:30)
<2424> ブラス [東Ｓ] (前回16:30)
<3988> ＳＹＳＨＤ [東Ｓ] (前回15:00)
<4014> カラダノート [東Ｇ] (前回15:45)
<7810> クロスフォー [東Ｓ] (前回15:04)
◆第2四半期決算：
<184A> 学びエイド [東Ｇ] (前回16:30)
<391A> 山忠 [名Ｍ] (前回14:00)
<7050> Ｆインタ [東Ｇ] (前回17:00)
<7604> 梅の花Ｇ [東Ｓ] (前回13:00)
◆第3四半期決算：
★<278A> テラドローン [東Ｇ] (前回15:30)
<2997> ストレジ王 [東Ｇ] (前回15:30)
<3169> ミサワ [東Ｓ] (前回16:00)
<3665> エニグモ [東Ｐ] (前回15:00)
<4380> Ｍマート [東Ｇ] (前回16:30)
★<4592> サンバイオ [東Ｇ] (前回15:30)
<5888> Ｄサイクル [東Ｇ] (前回15:30)
<7073> ジェイック [東Ｇ] (前回13:00)
<7683> ＷＡ [東Ｐ] (前回15:30)
合計45社
