日経平均株価

始値 50480.23

高値 51127.69

安値 50457.42

大引け 50836.55(前日比 +687.73 、 +1.37％ )



売買高 22億3505万株 (東証プライム概算)

売買代金 6兆4264億円 (東証プライム概算)



■本日のポイント



１．日経平均は687円高と3日ぶり反発、TOPIXは最高値を更新

２．前日の米株式市場ではNYダウとS&P500指数が最高値に上昇

３．自動車株や銀行株などが買われ日経平均の上昇幅は一時900円超に

４．三菱ＵＦＪや三井住友ＦＧなど銀行株やトヨタなど自動車株が高い

５．AI・半導体関連株は高安まちまちでＳＢＧが上昇し東エレクが安い



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比646ドル高と続伸した。FRBの利下げを好感し景気敏感株や消費関連株を中心に買いが優勢となった。



東京市場では、日経平均株価は3日ぶりに反発。前日の米市場でNYダウが最高値に上昇したことが好感され、日経平均が値を上げTOPIXは最高値を更新した。



前日の米株式市場では、NYダウが上昇し最高値を更新。S&P500種株価指数も最高値となった。この米株高を受け東京市場も買い先行でスタート。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>など銀行株やトヨタ自動車<7203>など自動車株を中心に買いが流入し、日経平均の上昇幅は一時970円を超え5万1000円台に乗せる場面があった。ただ、週末を控え模様眺め気分も強まるなか、買い一巡後はやや伸び悩んだが、午後2時以降は再び買いが強まり値を上げる展開となった。関心を集めた米半導体大手のブロードコム の11日の決算は市場予想を上回ったが、説明会で明らかにした受注残が期待に届かなかったことから時間外取引で同社株は下落。これに伴い東京市場でAI・半導体関連株は高安まちまちだった。結局、東証プライム市場の8割強の銘柄が上昇し、TOPIXは今月4日につけた最高値を更新した。なお、日経平均先物・オプション12月物の特別清算指数(SQ)値は5万0536円54銭だったとみられている。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ<9984>やキオクシアホールディングス<285A>、レーザーテック<6920>が高く、三菱重工業<7011>やサンリオ<8136>がしっかり。三井住友フィナンシャルグループ<8316>やみずほフィナンシャルグループ<8411>が値を上げ、スズキ<7269>やホンダ<7267>が堅調だった。ファナック<6954>やパナソニック ホールディングス<6752>が値を上げ住友金属鉱山<5713>が買われた。



半面、アドバンテスト<6857>やディスコ<6146>、東京エレクトロン<8035>は安く、住友電気工業<5802>やＫＤＤＩ<9433>が軟調。住友ファーマ<4506>や武田薬品工業<4502>、豊田自動織機<6201>、ＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032>が値を下げた。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、ファストリ <9983>、ファナック <6954>、信越化 <4063>、ＴＤＫ <6762>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約384円。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は東エレク <8035>、アドテスト <6857>、ＫＤＤＩ <9433>、ディスコ <6146>、荏原 <6361>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約189円。うち110円は東エレク1銘柄によるもの。



東証33業種のうち31業種が上昇し、下落は鉱業、水産・農林業の2業種のみ。上昇率の大きかった上位5業種は(1)輸送用機器、(2)保険業、(3)繊維製品、(4)鉄鋼、(5)銀行業。一方、上昇率の小さかった5業種は(1)医薬品、(2)食料品、(3)陸運業、(4)ガラス・土石、(5)精密機器。



■個別材料株



△マクニカＨＤ <3132> [東証Ｐ]

自動運転開発を支援する先進的サービス開始。

△ビジョナル <4194> [東証Ｐ]

ビズリーチ好調で8～10月営業益が30％増。

△ラクスル <4384> [東証Ｐ]

MBO実施発表でTOB価格にサヤ寄せ。

△オンコリス <4588> [東証Ｇ]

腫瘍溶解ウイルスOBP-301の取り扱い条件緩和を材料視。

△品川リフラ <5351> [東証Ｐ]

今期純利益を上方修正。

△リバーエレク <6666> [東証Ｓ]

データセンター向け戦略新製品を量産へ。

△ｕｐｒ <7065> [東証Ｓ]

レンタル資産の耐用年数延長で26年8月期利益予想を上方修正。

△トップカルチ <7640> [東証Ｓ]

26年10月期業績予想は各利益で黒字転換を予想。

△トーホー <8142> [東証Ｐ]

8～10月営業益15％増を評価。

△イントループ <9556> [東証Ｇ]

高収益案件獲得し8～10月期営業益は38％増。



▼ＲＳＣ <4664> [東証Ｓ]

東証が信用規制の臨時措置を実施。

▼ＰＯＰＥＲ <5134> [東証Ｇ]

戦略投資実行で26年10月期経常利益52％減を計画。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ラクスル <4384>、(2)トーホー <8142>、(3)ＫＬａｂ <3656>、(4)東邦鉛 <5707>、(5)住友鉱 <5713>、(6)品川リフラ <5351>、(7)大阪チタ <5726>、(8)ネットプロ <7383>、(9)日農薬 <4997>、(10)ＴＢＳＨＤ <9401>。

値下がり率上位10傑は(1)マクビープラ <7095>、(2)セルソース <4880>、(3)ＷＳＣＯＰＥ <6619>、(4)サンウェルズ <9229>、(5)アインＨＤ <9627>、(6)クミアイ化 <4996>、(7)Ｍラインズ <3901>、(8)三井ハイテク <6966>、(9)Ｊディスプレ <6740>、(10)Ｌドリンク <2585>。



【大引け】



日経平均は前日比687.73円(1.37％)高の5万0836.55円。ＴＯＰＩＸは前日比66.59(1.98％)高の3423.83。出来高は概算で22億3505万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1382、値下がり銘柄数は188となった。東証グロース250指数は657.92ポイント(4.85ポイント高)。



［2025年12月12日］





