名古屋・北区の団地の一角に、37年愛され続ける“町の魚屋さん”があります。看板は毎日焼き上げる種類豊富な焼き魚。午後3時の焼き上がりを目指して行列ができるほどの人気で、遠方から訪れる人も絶えません。

■看板は“焼き魚”…団地にある人気の“町の魚屋さん”





名古屋市北区、国道41号線から少し入った団地の1階に店を構える鮮魚店「魚晴(うおせい)」。

客：

「魚のことを教えてくれるエキスパート。魚だけで頑張っている魚屋さんは少ない」





新鮮な魚介類がずらりと並ぶ、どこか懐かしい“町の魚屋さん”。 看板メニューは、持ち帰ってすぐ味わえる「焼き魚」。店主の伊藤敏彦さん：「昔みたいに家で焼くとか煮るとかする家って少なくなった。だからすぐに食べてもらえるものを置いています」

店頭には、常に12種類以上の焼き魚が並んでいます。伊藤さんのイチオシは、南知多・豊浜漁港で揚がった伊勢湾のサワラ。強火で焼き上げ、秘伝の甘辛ダレにくぐらせた「サワラの照焼き」（1切650円）は、ごはんが進む人気メニューです。

さらに、「トラフグの塩焼き」（1皿1000円）、「マイワシの塩焼き」（1皿200円）、「エビの塩焼き」（1本200円）、「ホタテの照焼き」（1本550円）、「イカの照焼き」（1本550円）、「カレイの照焼き」（750円）など。

どれも食欲をそそるラインナップが並びます。

■焼き上がりは“午後3時”…行列が絶えない理由





魚晴の営業時間は午後2時から。



伊藤さん：

「店開けるのは少し遅め。3時から焼き魚を持って帰ってもらうということで営業しています」



「夕飯のおかずに焼きたてを食べてほしい」と、開店から1時間後の午後3時に魚が焼き上がるよう毎日仕込んでいるといいます。

週末には行列が絶えません。この日は20人以上が並んでいました。



伊藤さん：

「3時の焼き魚を目当てに来るお客さんが多い」



客：

「よく利用しています。すごくおいしい」



別の客：

「小イカとブリとホタテ。色んなものがあって楽しい」

愛知県田原市から約2時間かけて訪れる人も。さらに、団地の上階に住む常連客は。



客：

「上から見えるんです。ほとんど毎日来ています」



毎日こんな魚が食べられるなんてうらやましい。

■“家では焼かない時代”に愛される理由とは





客：

「焼き魚は家では絶対やらないのですごく助かる」



別の客：

「家で同じものを買って焼いたとしてもこういう味が出ない。全然違います」



煙や匂いが気になるなど、家で魚を焼かない人が増える中、焼きたてをすぐに持ち帰れる魚晴は貴重な存在。

客：

「こういった店はない。魚屋さんっていう魚屋さんが淘汰されてない。もうココぐらいじゃないですか」



鮮魚店ならではの品揃えと新鮮なネタ、そして焼きたてのおいしさが支持され、いまも人気は右肩上がりです。



2025年11月24日放送