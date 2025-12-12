養っているという立場を利用し家事労働を強いるだけでなくほかにも…養母から受けた“酷い”家庭内イジメとは？【作者インタビューも】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は完結後、電子書籍が発売。読者からは「どんな境遇にいようとも、人のせいにしない自分の責任というキヨさんの生き方に、とても感銘を受けました」「おばあちゃんの言葉がすごく刺さりました」「日本一幸せなおばあちゃんと言えるキヨさんの人柄に、感銘を受けた」など感動の声が続出している。
【漫画】本編を読む
そんな話題の『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』の作者であるゆっぺさんに、キヨさんやご自身のことについて話を聞いた。
本作では、ゆっぺさんの祖母“キヨさん”の幼少期からの実話が描かれている。ある日突然、父を亡くしたキヨは叔母夫婦のもとへ連れて行かれる。最初はたくさんご飯が食べられる環境を喜んでいたものの、養子に出されたことを知り絶望する。さらに、意地悪な叔母(養母)は養っている立場を利用してキヨに家事労働を強いたり、思い出の品を捨てたりと、「家庭内いじめ」が徐々にエスカレートしていき、キヨはますますつらい日々を送ることに…。
――年末といえば大掃除ですが…幼い頃から家事全般を担っていたキヨさんはいろいろなテクニックを持たれていたのではないかと思います。キヨさんから教わったお掃除テクニックや工夫などがあれば教えてください。
遊びに行くたびに祖母は「台所は汚いから見られるのが恥ずかしい」と言っていましたが、実際はいつもとても綺麗にしていました。特に家の周りは本当に整っていて、広い庭には雑草が1本も生えていないほど。遊びに行くと必ずと言っていいほど草むしりをしていました。テクニックというよりは、毎日こまめに掃除や手入れをしている、その積み重ねの結果なんだと思います。
――ちなみに、ゆっぺさんは日々お忙しいと思うのですが、大掃除は毎年どのようにされていますか？
ズバリ！大晦日の31日には大掃除はしません(笑)。寒くなると掃除が面倒になるので、いつも11月の後半から12月の前半にかけて済ませています。田舎に住んでいるので、とにかく落ち葉が多くて…本当に大変なんです(笑)。
父の死、養母からのいじめだけでなく戦争も体験するなど、過酷な人生を歩んできたキヨさん。その常に前向きな生き方に、感銘を受ける人は多いはず。まだの人は『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』をぜひ読んでみて。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
そんな話題の『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』の作者であるゆっぺさんに、キヨさんやご自身のことについて話を聞いた。
本作では、ゆっぺさんの祖母“キヨさん”の幼少期からの実話が描かれている。ある日突然、父を亡くしたキヨは叔母夫婦のもとへ連れて行かれる。最初はたくさんご飯が食べられる環境を喜んでいたものの、養子に出されたことを知り絶望する。さらに、意地悪な叔母(養母)は養っている立場を利用してキヨに家事労働を強いたり、思い出の品を捨てたりと、「家庭内いじめ」が徐々にエスカレートしていき、キヨはますますつらい日々を送ることに…。
――年末といえば大掃除ですが…幼い頃から家事全般を担っていたキヨさんはいろいろなテクニックを持たれていたのではないかと思います。キヨさんから教わったお掃除テクニックや工夫などがあれば教えてください。
遊びに行くたびに祖母は「台所は汚いから見られるのが恥ずかしい」と言っていましたが、実際はいつもとても綺麗にしていました。特に家の周りは本当に整っていて、広い庭には雑草が1本も生えていないほど。遊びに行くと必ずと言っていいほど草むしりをしていました。テクニックというよりは、毎日こまめに掃除や手入れをしている、その積み重ねの結果なんだと思います。
――ちなみに、ゆっぺさんは日々お忙しいと思うのですが、大掃除は毎年どのようにされていますか？
ズバリ！大晦日の31日には大掃除はしません(笑)。寒くなると掃除が面倒になるので、いつも11月の後半から12月の前半にかけて済ませています。田舎に住んでいるので、とにかく落ち葉が多くて…本当に大変なんです(笑)。
父の死、養母からのいじめだけでなく戦争も体験するなど、過酷な人生を歩んできたキヨさん。その常に前向きな生き方に、感銘を受ける人は多いはず。まだの人は『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』をぜひ読んでみて。
取材協力・画像提供：ゆっぺ(@yuppe2)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。