日向坂46正源司陽子、『EX大衆』表紙に登場 現在の自分について語る「理想のアイドル像はなく、“正源司陽子”でいくしかない」
日向坂46の正源司陽子が、15日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』1・2月合併号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場する。
【写真】透明感たっぷりな日向坂46の正源司陽子
日向坂46は全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を成功させ、2026年1月28日には、16thシングル「クリフハンガー」をリリースする。正源司の同シングルでフロントメンバーに選ばれ、グループを引っ張っている。
今回は「自分探し」をテーマに、撮影場所をコロコロと変えながら、明るく無邪気な姿や息をのむほどの透明感・存在感のあるカットなど、さまざまな正源司に迫るグラビア。アンニュイで儚（はかな）く美しい表情は必見だ。ロングインタビューでは、「おひさまの近くに行き、幸せを浴びることができた」と語る全国ツアーの振り返りや「理想のアイドル像はなく、“正源司陽子”でいくしかないと思っている」と語る現在の自分自身について。そして同期の藤嶌果歩の存在、「クリフハンガー」でセンターに抜てきされた五期生・大野愛実のことまで、正源司独自の視点で語り、現在の正源司陽子を知ることができる内容となっている。
同号では、同じく日向坂46から渡辺莉奈の撮りおろし＆インタビュー、初選抜入りを果たした清水理央のソロインタビュー、片山紗希×下田衣珠季の対談、小坂菜緒のソロインタビュー、さらに『MONSTER GROOVE』東京公演レポートなど、日向坂46大特集となっている。
【写真】透明感たっぷりな日向坂46の正源司陽子
日向坂46は全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を成功させ、2026年1月28日には、16thシングル「クリフハンガー」をリリースする。正源司の同シングルでフロントメンバーに選ばれ、グループを引っ張っている。
同号では、同じく日向坂46から渡辺莉奈の撮りおろし＆インタビュー、初選抜入りを果たした清水理央のソロインタビュー、片山紗希×下田衣珠季の対談、小坂菜緒のソロインタビュー、さらに『MONSTER GROOVE』東京公演レポートなど、日向坂46大特集となっている。