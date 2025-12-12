『人は見た目じゃないと思ってた。』キャスト解禁 個性豊かな衣装のファッション雑誌編集部メンバーに剛力彩芽＆谷まりあら【コメントあり】
テレビ東京は12日、菅生新樹が主演を務める木ドラ24『人は見た目じゃないと思ってた。』(2026年1月8日スタート 毎週木曜 深0：30〜)に出演するキャストを発表した。
【画像】個性的なファッションの面々に取り囲まれる主人公…キービジュアル
本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマ。日常にあふれるルッキズムにとらわれず、周りに求められるキャラで生きてきた主人公が、職場で見た目を意識することを求められ、ファッションやメガネなどを通して新たな価値観に直面していく様をユーモラスに描くファッションヒューマンドラマとなっている。
菅生が演じる、見た目にこだわりのない主人公・石黒大和を取り巻くファッション雑誌の編集部メンバー、そして大和にきっかけを与えるメガネ店の店長役を演じるキャストが解禁された。
大和が配属されたファッション雑誌『月刊NOA』の上司兼メンター・丸田凛子役を演じるのは、ドラマ『極悪女王』(Netflix)での体当たり演技で話題を呼び、近年では「連続ドラマW『怪物』」(WOWOW)や現在放送中の『良いこと悪いこと』(日本テレビ)に出演するなど、シリアスからコメディーまでさまざまな役をこなしてきた実力派俳優 剛力彩芽。『月刊NOA』の専属モデル・七瀬さくら役にファッションモデルとして活動しながらバラエティー番組にも多数出演し、配信番組のレギュラーMCやドラマ『さらば、佳き日』、『やわ男とカタ子』(ともにテレ東)、『僕のあざとい元カノfromあざとくて何が悪いの？』(テレ朝)などに出演し多方面で活躍する谷まりあ。
『月刊NOA』編集部員・宮野柊役に映画『HiGH＆LOW THE WORST X』やドラマ『クロサギ』(TBS)、『この素晴らしき世界』(フジテレビ)などの話題作に出演している時任勇気。同じく『月刊NOA』編集部員・森ひとみ役に今作がドラマ出演復帰作となり、来春公開予定の映画『お別れの歌』の出演を控える今泉佑唯。
そして、大和が担当することになったメガネ特集の取材で訪ねるメガネ店の店長・橋倉伸役にはお笑いコンビ・オリエンタルラジオのツッコミ担当として活躍する一方、ドラマにも多数出演しマルチに活躍している藤森慎吾、そして『月刊NOA』の編集長・梅ヶ谷礼役に『アンサンブル』(日本テレビ)や映画『青春ゲシュタルト崩壊』などに出演し存在感を見せる瀬戸朝香が出演する。
さらに、大和にとって重要な存在となる彼女・井口春奈役に2024年ドラマ『きみの継ぐ香りは』(TOKYO MX)で俳優デビュー、翌年には舞台『some day』で主演に抜擢されるなど注目されている朝日奈まお、さくらのモデル仲間・浦田光輝役に『イケないマネジメント術 童貞スタッフの風俗日記』（BUMP）や『君を王子にするまであと30日』（FANY:D）など今話題のショートドラマで主演を務める倉須洸の出演が決定した。
また60秒トレーラーも公開された。「人は見た目じゃねぇんだよー！」という大和の叫びから始まり、編集部に配属になった大和がルッキズムに揉まれながらも奮闘し、そして少しずつおしゃれに目覚めていく様子が描かれる。人はなぜ見た目にこだわるのか…人間の核心に迫る映像になっている。
【コメント】
■剛力彩芽
「人は見た目じゃないと思ってた。」タイトルからインパクトあります。どうゆうこと？と思う方もいらっしゃるかもしれません。私はお洋服が大好きです。自分を魅せるための武器だとも思ってます。そして、今日の自分にほんの少しの自信と愛をくれる存在だとも思ってます。私が演じる"丸田凛子"は我も強いですが、想いも愛も人一倍強いと思っています。いろんな視点から"見た目"とは何かを感じてもらい少しでも、今日の自分も作品のことも好きになってもらえたらうれしいです。
■谷まりあ
七瀬さくら役の谷まりあです。さくらは表向きはキラキラしていてみんなの憧れのような存在ですが、そうなろうとする自分と、本当にその自分が幸せなのか？と奥深くで誰にも悟られないように日々考えている子です。周りからのイメージとのギャップを感じながらも最後には世間の求める自分よりも自分がなりたい自分を選ぶさくらのかっこよさに私自信とても引かれました。どんなにキラキラしていてなんでもかなっているように見える世界も実は切り取っているだけなのかも、と現代のSNSの時代にも重ねて考えられる物語です。ぜひ皆さんも自分の生活に重ねて見ていただけたらうれしいです。
■時任勇気
この作品の台本を読んだ時、野球部を辞めてから自分の「見た目」に興味を持ち
始めた学生時代のことを思い出しました。「見た目」へのアプローチの仕方は、人の数だけあるものだと思いますし、そのきっかけになった出来事や感情もきっとそれぞれ違うはずです。僕が演じる宮野も、どんな想いで“おしゃれ”に興味を持ったのか。ぜひ予想しながら観ていただけたらうれしいです。
■今泉佑唯
ドラマに出演させていただくのは6年ぶりで、いまだに緊張しながら撮影に励んでおります。とても温かい現場で、日々皆さまに支えていただいております。私が演じる森ひとみは、明るく、お洋服をこよなく愛する女性です。私自信、見た目はそれほど重要ではないと思っていた時期もありましたが、身だしなみに気を配っている方々の姿に触れるうちに、いつしか外見への意識が高まり、その積み重ねが今の役づくりにもつながっていると感じています。また、ひとみが常に持ち歩いているぬいぐるみの衣装が毎回変わりますので、そちらにもぜひ注目していただけると幸いです。
■藤森慎吾
見た目やファッション、人生において、葛藤や悩みを抱く主人公に優しく寄り添う存在で、ドラマの中では「癒やしパート」だと思っています。新しいメガネをご提案することで、見た目だけでなく、うちに抱える人間らしい不安を少しでも取り除いてあげられたらという点を大切に演じました。メガネ店の店長役ということで、注目していただきたいのは毎回変わるセンス光るメガネのバリエーション!!
■瀬戸朝香
今回ファッション誌の編集長役を演じさせていただきます。私自身ファッションが大好きなので、ファッションを題材とした作品に出演できてとてもうれしいです。そして、俳優部の衣装もそれぞれの個性を取り入れたお衣装となっているのでその辺りも要チェック！編集部のみんなを笑顔と優しさで取りまとめられるよう演じたいと思います。
【画像】個性的なファッションの面々に取り囲まれる主人公…キービジュアル
本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマ。日常にあふれるルッキズムにとらわれず、周りに求められるキャラで生きてきた主人公が、職場で見た目を意識することを求められ、ファッションやメガネなどを通して新たな価値観に直面していく様をユーモラスに描くファッションヒューマンドラマとなっている。
大和が配属されたファッション雑誌『月刊NOA』の上司兼メンター・丸田凛子役を演じるのは、ドラマ『極悪女王』(Netflix)での体当たり演技で話題を呼び、近年では「連続ドラマW『怪物』」(WOWOW)や現在放送中の『良いこと悪いこと』(日本テレビ)に出演するなど、シリアスからコメディーまでさまざまな役をこなしてきた実力派俳優 剛力彩芽。『月刊NOA』の専属モデル・七瀬さくら役にファッションモデルとして活動しながらバラエティー番組にも多数出演し、配信番組のレギュラーMCやドラマ『さらば、佳き日』、『やわ男とカタ子』(ともにテレ東)、『僕のあざとい元カノfromあざとくて何が悪いの？』(テレ朝)などに出演し多方面で活躍する谷まりあ。
『月刊NOA』編集部員・宮野柊役に映画『HiGH＆LOW THE WORST X』やドラマ『クロサギ』(TBS)、『この素晴らしき世界』(フジテレビ)などの話題作に出演している時任勇気。同じく『月刊NOA』編集部員・森ひとみ役に今作がドラマ出演復帰作となり、来春公開予定の映画『お別れの歌』の出演を控える今泉佑唯。
そして、大和が担当することになったメガネ特集の取材で訪ねるメガネ店の店長・橋倉伸役にはお笑いコンビ・オリエンタルラジオのツッコミ担当として活躍する一方、ドラマにも多数出演しマルチに活躍している藤森慎吾、そして『月刊NOA』の編集長・梅ヶ谷礼役に『アンサンブル』(日本テレビ)や映画『青春ゲシュタルト崩壊』などに出演し存在感を見せる瀬戸朝香が出演する。
さらに、大和にとって重要な存在となる彼女・井口春奈役に2024年ドラマ『きみの継ぐ香りは』(TOKYO MX)で俳優デビュー、翌年には舞台『some day』で主演に抜擢されるなど注目されている朝日奈まお、さくらのモデル仲間・浦田光輝役に『イケないマネジメント術 童貞スタッフの風俗日記』（BUMP）や『君を王子にするまであと30日』（FANY:D）など今話題のショートドラマで主演を務める倉須洸の出演が決定した。
また60秒トレーラーも公開された。「人は見た目じゃねぇんだよー！」という大和の叫びから始まり、編集部に配属になった大和がルッキズムに揉まれながらも奮闘し、そして少しずつおしゃれに目覚めていく様子が描かれる。人はなぜ見た目にこだわるのか…人間の核心に迫る映像になっている。
【コメント】
■剛力彩芽
「人は見た目じゃないと思ってた。」タイトルからインパクトあります。どうゆうこと？と思う方もいらっしゃるかもしれません。私はお洋服が大好きです。自分を魅せるための武器だとも思ってます。そして、今日の自分にほんの少しの自信と愛をくれる存在だとも思ってます。私が演じる"丸田凛子"は我も強いですが、想いも愛も人一倍強いと思っています。いろんな視点から"見た目"とは何かを感じてもらい少しでも、今日の自分も作品のことも好きになってもらえたらうれしいです。
■谷まりあ
七瀬さくら役の谷まりあです。さくらは表向きはキラキラしていてみんなの憧れのような存在ですが、そうなろうとする自分と、本当にその自分が幸せなのか？と奥深くで誰にも悟られないように日々考えている子です。周りからのイメージとのギャップを感じながらも最後には世間の求める自分よりも自分がなりたい自分を選ぶさくらのかっこよさに私自信とても引かれました。どんなにキラキラしていてなんでもかなっているように見える世界も実は切り取っているだけなのかも、と現代のSNSの時代にも重ねて考えられる物語です。ぜひ皆さんも自分の生活に重ねて見ていただけたらうれしいです。
■時任勇気
この作品の台本を読んだ時、野球部を辞めてから自分の「見た目」に興味を持ち
始めた学生時代のことを思い出しました。「見た目」へのアプローチの仕方は、人の数だけあるものだと思いますし、そのきっかけになった出来事や感情もきっとそれぞれ違うはずです。僕が演じる宮野も、どんな想いで“おしゃれ”に興味を持ったのか。ぜひ予想しながら観ていただけたらうれしいです。
■今泉佑唯
ドラマに出演させていただくのは6年ぶりで、いまだに緊張しながら撮影に励んでおります。とても温かい現場で、日々皆さまに支えていただいております。私が演じる森ひとみは、明るく、お洋服をこよなく愛する女性です。私自信、見た目はそれほど重要ではないと思っていた時期もありましたが、身だしなみに気を配っている方々の姿に触れるうちに、いつしか外見への意識が高まり、その積み重ねが今の役づくりにもつながっていると感じています。また、ひとみが常に持ち歩いているぬいぐるみの衣装が毎回変わりますので、そちらにもぜひ注目していただけると幸いです。
■藤森慎吾
見た目やファッション、人生において、葛藤や悩みを抱く主人公に優しく寄り添う存在で、ドラマの中では「癒やしパート」だと思っています。新しいメガネをご提案することで、見た目だけでなく、うちに抱える人間らしい不安を少しでも取り除いてあげられたらという点を大切に演じました。メガネ店の店長役ということで、注目していただきたいのは毎回変わるセンス光るメガネのバリエーション!!
■瀬戸朝香
今回ファッション誌の編集長役を演じさせていただきます。私自身ファッションが大好きなので、ファッションを題材とした作品に出演できてとてもうれしいです。そして、俳優部の衣装もそれぞれの個性を取り入れたお衣装となっているのでその辺りも要チェック！編集部のみんなを笑顔と優しさで取りまとめられるよう演じたいと思います。