加藤小夏、ついにPS5を購入 ドアップ動画にファン「CGやAIを超える美しさ」 『SILENT HILL f』のゲーム実況で“美人版狩野英孝”と人気
俳優の加藤小夏が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「PlayStation 5 を購入するだけの動画です」を公開した。
【動画】加藤小夏のドアップ動画にファン「CGやAIを超える美しさ」
サイコロジカルホラーゲーム『SILENT HILL f』のゲーム実況で絶妙なプレーセンスから“美人版狩野英孝”と呼ばれ、人気を集めている加藤。これまでPlayStation 5をレンタルしていたが、ついに購入することに。ビックカメラ池袋店を訪れ、ゲーム売り場へ。途中、たまごっちなどに目移りしながらも購入することに成功した。
また、常にドアップな画角に。ファンは「この至近距離でCGやAIを超える美しさ」「ド近距離下から撮ってこの顔面は強すぎる」「PS5も緊張するだろ」と絶賛していた。
