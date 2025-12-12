ÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍ¡¡ÀõÈø°ÊÍè¤Î6Ç¯ÌÜ¡¢µåÃÄ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î2²¯±ßÅþÃ£¡ª¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃæÆü¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬12Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð1²¯2000Ëü±ß¤«¤é8000Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë2²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£ÃæÆüÁª¼ê¤ÎÆþÃÄ6Ç¯ÌÜ¤ÎÇ¯Êð¤Ç¤Ï2004Ç¯¤ÎÊ¡Î±¡¢´äÀ¥¡Ê¤È¤â¤Ë2²¯±ß¡Ë¡¢12Ç¯¤ÎÀõÈø¡Ê2²¯7500Ëü±ß¡Ë¤ËÂ³¤¯4¿ÍÌÜ¤Î2²¯±ßÅþÃ£¡£¹âÂ´ÆþÃÄ¤Ç¤Ï½é¤Ç¡¢24ºÐ¤Ç¤ÎÅþÃ£¤ÏºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¤·¡£¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Ç¯´Ö¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ê¤É¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£26»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ8¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦83¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î138Ã¥»°¿¶¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î2·å¾¡Íø¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢Åêµå²ó¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ç¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î171²ó2/3¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê6¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ3°ÊÆâ¡Ë18²ó¤È°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À®Ä¹¤ò¼¨¤·¤¿1Ç¯¤ò¡Ö170¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤¬Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯¡¢¼«Ê¬¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¤ÏºÇÄã¸Â¡£ÍèÇ¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÍ¤ä¡Ê¶â´Ý¡ËÌ´ÅÍ¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£³«Ëë¤«¤é¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤òÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤Î¼«³Ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇÄã¸Â170¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¤·¡¢¾¡¤ÁÀ±¤À¤Ã¤¿¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢ÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´ÎÏ¤Ç¡¢ÀèÈ¯Ãæ·Ñ¤®¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡£½àÈ÷¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö·Ò¤Ç¤¹¡£º£Ç¯1Ç¯¤ÎÀ®ÀÓ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë·Ò¤²¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¥Õ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÃ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢º£Ç¯½Ð¤¿²ÝÂê¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÃÏ£¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£