木村拓哉主演ドラマ3ヶ月連続で一挙放送 『ロングバケーション』、『ラブ ジェネレーション』、『HERO』など5作品
CS放送フジテレビTWO ドラマ・アニメでは、2026年2月20日に映画『教場』が公開されることを記念して、主演・木村拓哉の出演ドラマから、当時大ブームを巻き起こした作品を厳選して、3ヶ月連続で一挙放送する。
【番組カット】和気あいあい！笑顔の木村拓哉＆相葉雅紀
ラインナップは『ロングバケーション』、『ラブ ジェネレーション』、『HERO』（2001年）、『ドラマレジェンド「HERO」スペシャル』（2007年）、『HERO』（2014年）の全5作品。いずれもCS初放送で、同チャンネルで木村拓哉出演作を放送するのは初となる。
いずれも配信サービスで視聴可能な作品ではあるが、リニア放送で固定時間に放送されるのは久しぶり。録画視聴が可能となる。
『ロングバケーション』は1996年4月15日〜6月24日、フジテレビ系「月9」枠で放送。記念すべき木村の連ドラ初主演作。「月曜日はOLが街から消える」と言われるなど社会現象を巻き起こし、最終回視聴率36.7％を記録。久保田利伸 with ナオミ・キャンベルによる主題歌「LA・LA・LA LOVE SONG」も大ヒットした。
『ラブ ジェネレーション』は1997年10月13日〜12月22日、フジテレビ系「月9」枠で放送。木村×松たか子W主演。『ロングバケーション』以来の連ドラ再共演で、数々の名シーンが当時の若者たちの心をわしづかみにした大ヒットラブストーリー。平均視聴率30％超の伝説的月9ドラマだ。
『HERO』は2001年1月8日〜3月19日、フジテレビ系「月9」枠で放送。木村主演、平均視聴率30％超を記録した伝説のリーガルドラマ。元不良で中卒、大検を受け、司法試験に合格し検事になった久利生公平（木村）。物語は、彼が青森から東京地検城西支部の刑事部に赴任するところから始まる。
続編『ドラマレジェンド「HERO」スペシャル』（2007年9月23日放送）の舞台は山口・虹ヶ浦に赴任することになった久利生と虹ヶ浦支部の事務官・津軽保（堤真一）の奇妙なコンビがこの土地で11年ぶりに起こった殺人事件の担当となり捜査を進めることに…。
さらにその7年後に復活した『HERO』は2014年7月14日〜9月22日、フジテレビ系「月9」枠で放送。城西支部に久利生が新たに着任。久利生には麻木千佳（北川景子）が担当事務官として付くことが発表される。先入観にとらわれず、疑問を持った点については徹底的に自分の目で確かめ、さまざまな人たちから話を聞いて最終判断を下す。そんな姿に周りの人間も次第に影響されていく。
【番組カット】和気あいあい！笑顔の木村拓哉＆相葉雅紀
ラインナップは『ロングバケーション』、『ラブ ジェネレーション』、『HERO』（2001年）、『ドラマレジェンド「HERO」スペシャル』（2007年）、『HERO』（2014年）の全5作品。いずれもCS初放送で、同チャンネルで木村拓哉出演作を放送するのは初となる。
『ロングバケーション』は1996年4月15日〜6月24日、フジテレビ系「月9」枠で放送。記念すべき木村の連ドラ初主演作。「月曜日はOLが街から消える」と言われるなど社会現象を巻き起こし、最終回視聴率36.7％を記録。久保田利伸 with ナオミ・キャンベルによる主題歌「LA・LA・LA LOVE SONG」も大ヒットした。
『ラブ ジェネレーション』は1997年10月13日〜12月22日、フジテレビ系「月9」枠で放送。木村×松たか子W主演。『ロングバケーション』以来の連ドラ再共演で、数々の名シーンが当時の若者たちの心をわしづかみにした大ヒットラブストーリー。平均視聴率30％超の伝説的月9ドラマだ。
『HERO』は2001年1月8日〜3月19日、フジテレビ系「月9」枠で放送。木村主演、平均視聴率30％超を記録した伝説のリーガルドラマ。元不良で中卒、大検を受け、司法試験に合格し検事になった久利生公平（木村）。物語は、彼が青森から東京地検城西支部の刑事部に赴任するところから始まる。
続編『ドラマレジェンド「HERO」スペシャル』（2007年9月23日放送）の舞台は山口・虹ヶ浦に赴任することになった久利生と虹ヶ浦支部の事務官・津軽保（堤真一）の奇妙なコンビがこの土地で11年ぶりに起こった殺人事件の担当となり捜査を進めることに…。
さらにその7年後に復活した『HERO』は2014年7月14日〜9月22日、フジテレビ系「月9」枠で放送。城西支部に久利生が新たに着任。久利生には麻木千佳（北川景子）が担当事務官として付くことが発表される。先入観にとらわれず、疑問を持った点については徹底的に自分の目で確かめ、さまざまな人たちから話を聞いて最終判断を下す。そんな姿に周りの人間も次第に影響されていく。