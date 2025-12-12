&TEAM、全国3店舗でテーマカフェ開催 冬にぴったりの月と星座がモチーフ
9人組グローバルグループ・＆TEAM（エンティーム）のテーマカフェ『&TEAM CAFE』が、きのう11日から全国3店舗にて開催中。今回は、東京で開催されるBOX cafe＆space GEMS渋谷店の様子をレポートする。
【写真】9人のビジュアルを堪能…！&TEAMのテーマカフェ
&TEAM CAFEは、これまでもさまざまなテーマで&TEAMの世界を楽しめる空間として開催されてきた。今回は「&TEAM CAFE〜Dawn’s Constellations〜」と題し、冬にぴったりの月と星座をモチーフにした空間が繰り広げられている。
入場すると、&TEAM CAFEのコンセプトで撮影された9人の集合ショットがお出迎え。キラキラの白衣装をまとったビジュアルのアクリルスタンドキーホルダーやアクリルバッジはもちろん、コンセプトを表現したグラスやメンバーの手書きイラストがデザインされたアクリルチャームといったオリジナルアイテムは、ここでしか手に入らない限定品となっている。CAFEには&TEAMの特大ビジュアルウォールが絶好のフォトスポットとして設置されており、メンバーのソロカットを眺めながらドリンクやフードを楽しめる席も用意されている。机もパステルカラーの星空をイメージしたデザインが施されており、カフェメニューとともにかわいらしい写真も撮影できる。
メンバーの星座をイメージした色鮮やかなフードメニューのほか、輝く天の川をイメージしたミルキーウェイチーズケーキや、星空に浮かぶ月をイメージしたムーンパフェなど見るだけでわくわくするようなスイーツも準備されており、フォトジェニックなドリンクメニューと共に楽しめる。
店内のモニターにはデビューから現在までにリリースされた作品のMVや、CAFE限定のメッセージ動画などが映し出されており、ともに過ごした時間を振り返りながら&TEAMの世界に浸れる幸せ空間に仕上がっている。
東京・BOX cafe＆space GEMS渋谷店は2月1日まで、愛知・BOX cafe＆space 名古屋ラシック1号店は1月25日まで、大阪・Collabo_Index SHINSAIBASHIは1月18日まで開催する。事前予約は、公式ホームページから受付中。
