¡¡º£Ç¯ÅÙ¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¡¦³ÝÉÛ²íÇ·OB²ñÄ¹¡Ê70¡Ë¤Î¡ÖÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò½Ë¤¦²ñ¡×¡Ê¶¨»¿¡¦ÂçÂó¶½»º¡¢ÌÀµ±¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬12Æü¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ç200¿Í¤ò½¸¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æµð¿ÍÀï¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¹¾ÀîÂî»á¡Ê70¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡³ÝÉÛOB²ñÄ¹¤Ï¡Ö¹¾Àî¤È¤Î¾¡Éé¤Ç¤Ï1µåÌÜ¤ÏÂÇ¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1µå¤Ç¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢5Ëü¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤·¤é¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²ÎÉñ´ì¤Î¤è¤¦¤Ê´Ö¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¸«Æ¨¤·¤¿¡£¹¾Àî¤ÏÊ¿ÅÄ¡Ê¸½¥Õ¥¡¡¼¥à´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¡¼¥Ö¤òºÇ½é¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¿¤±¤É¡×¤ÈÈëÏÃ¤òÈäÏª¡£¹¾Àî»á¤â¡Ö18¡¦44¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤³¤³¤ËÍè¤¤¡Ù¡Ø¤¸¤ã¤¢¹Ô¤¯¤è¡Ù¤È¤¤¤¦²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£³°³Ñ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤µ¤»¤ëµå¤òËÜÎÝÂÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï³ÝÉÛ¤À¤±¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ç¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¡¡