¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¼«¹ñ¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤º¡¡°ú¤¾å¤²Éý¡¢¸ºÀÇÂÐ¾Ý¤Ç¹Â
¡¡¼«Ì±¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤ÎÀÇÀ©Ä´ºº²ñÄ¹¤Ï12Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢½êÆÀÀÇ¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿¡£¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢Íè½µ¤Ë¤âºÆ¶¨µÄ¤¹¤ë¤È³ÎÇ§¤·¤¿¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸ÅÀî¸µµ×ÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ï¶¨µÄ¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö°ú¤¾å¤²Éý¤ä¡Ê¸ºÀÇ¡ËÂÐ¾Ý¤ÇµÄÏÀ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Î¾ÅÞ¤Î¼çÄ¥¤Ë¹Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤ÏÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢Íè½µ¤Ë¤â¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤Æ·ëÏÀ¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¼óÁê¤ÈÀ¯¼£·èÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Í¿ÅÞ¤ÏÍè½µÃæ¤Î2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤È¤Î¶¨µÄ¤òµÞ¤°¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï178Ëü±ß¤ò¼çÄ¥¤·¡¢Éý¹¤¤À¤ÂÓ¤Ë²¸·Ã¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±¤Ï168Ëü±ß¤È¤¹¤ë°Æ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾åÀÑ¤ß¤¹¤ë¹½¤¨¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÃ×ÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤Î¾®Ìî»û¸ÞÅµÀÇÄ´²ñÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¶¨µÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À´Ö¹ç¤¤¤òµÍ¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£