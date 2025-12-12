¡ÚÇúÃÂ¡ÛÁ¥¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡Ö³¤¾åÊÝ°ÂÄ¢¡×ÅÐ¾ì¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤¬¤¦¤Þ¤¤»ö¤ò¸À¤¨¤Èwww¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
Ã¯¤â¤¬»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ö¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥«³Ø½¬Ä¢¡×¡£¿¢Êª¤Î¼Ì¿¿¤¬¥É¡¼¥ó¤ÈÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ø½¬Ä¢¤Ç¡¢É®¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ïº«Ãî¤Î¼Ì¿¿¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡ÖÁ¥¡×¤ä¡ÖÈô¹Ôµ¡¡×¤¬Î®¹Ô¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¿·ºî¥°¥Ã¥º¾Ò²ð¡Û
/
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¡¼¥¹¥È¥¬¡¼¥É³Ø½¬Ä¢📖
#³¤¾åÊÝ°ÂÄ¢ ÇúÃÂ💣
¡À
.
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¡É¤¢¤Î³Ø½¬Ä¢¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¼«Í³Ä¢¤òÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿!
ËÜ²ÈÆ±ÍÍ¡¢³¤ÊÝ¤ò³Ø¤Ù¤ëÉÕÏ¿¤ò¼ýÏ¿✍
ÍèÇ¯1·î¤«¤é #È¬´É¶è ¤Î³¤ÊÝ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¤è👍
(@JCG_8th_RCGH¤è¤ê°úÍÑ)
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¡¼¥¹¥È¥¬¡¼¥É³Ø½¬Ä¢
¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥«³Ø½¬Ä¢¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¡ÊJapan Coast Guard)»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¡¼¥¹¥È¥¬¡¼¥É³Ø½¬Ä¢¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡¢¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡È³¤¾åÊÝ°ÂÄ¢¡É¤È¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¤!!
¤½¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÁ¥¤äÈô¹Ôµ¡¤òºÎÍÑ¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£SNS¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¤Ê!¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÍß¤·¤¤¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¹¥¤¤À¤ï¡×¡Ö¤¨¤¨¤§¤¨¡¼!! ¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤§¤ä¤ó!! ¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡¼!!¡×¤ÈÂç¹¥É¾¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È³¤¾åÊÝ°ÂÄ¢¡É¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤¬¤¦¤Þ¤¤»ö¤ò¸À¤¨¤Èwww¡×¡Ö³¤¾åÊÝ°Â¡ØÄ¢¡Ù¤Ï¥º¥ë¤¤(¾Ð)¡×¡Ö¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤¬½¨°ï¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤ÎÍò¡£È´·²¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤È¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤«¤é¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!¡×¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀäÂÐÇã¤¤¤Þ¤¹!¡×¡Ö¤¦¤ß¤Þ¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤·¤ÆÍß¤·¤¤!¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Î¤ß¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢È¬´É¶è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
