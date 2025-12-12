「カービィのエアライダー」の更新データVer.1.2.0でリックが弱体化。不具合修正も実施バランス調整はあと1回ほどの予定であることもアナウンス
【「カービィのエアライダー」更新データVer. 1.2.0】 12月12日 配信
任天堂は、Nintendo Switch 2用アクション「カービィのエアライダー」の更新データVer.1.2.0の配信を本日12月12日に開始した。
今回のアップデートでは以前に告知されていたエアライドとウエライドの「フリーラン」のタイマーおよび、シティトライアルのイベント「怪鳥ダイナブレイド飛来!!」の発生確率が低くなることなど、複数の不具合調整が行なわれた。
バランス調整も実施され「リック」は耐久力と防御力が下がり、スペシャル「リックだいばくそう」の攻撃力も減少。様々なマシンの性能に関しても調整が施された。このほか、通信対戦でマッチングを待っている際に1人でコースを試せるようになるなどの機能追加も行なわれている。
なお、本作を手掛ける桜井政博氏は何年後でも問題なく遊べるバランスを目指し、あと1回ほどの調整を見込んでいると明かした。開発チームについても近いうちに解散となることも公表している。
エアライダーダイレクト2でお話した通り、『カービィのエアライダー』はDLCなどの制作体制を持ちません。- 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) December 12, 2025
近いうち、チームも解散になります。
よって、短い期間で手を打てるうちに､何年後でも問題なく遊べるバランスを目指しています。… https://t.co/L2JzJHzFb2
