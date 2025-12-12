憧れはトム・クルーズのイケメン中学生 酒井勇人くんが得た“内面の自信”【男子中学生ミスターコン2025】
【モデルプレス＝2025/12/12】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」のファイナル審査が11月29日都内で行われ、大阪府出身の中学3年生・酒井勇人（さかい・はやと）くんがモデルプレス賞を受賞。モデルプレスでは授賞式後の酒井くんを直撃し、コンテストに応募したきっかけや、苦難を乗り越えて掴んだ成長について聞いた。
【写真】SNSでも話題・今年の“日本一のイケメン中学生”候補13人集結
― モデルプレス賞受賞おめでとうございます！まずは現在の心境を教えてください。
酒井：正直なところ、嬉しい気持ちと悔しい気持ちの両方があります。グランプリを目指してやってきたので、そこには届かず悔しい思いもありますが、モデルプレス賞をいただけたことは、これからたくさん活躍する場面が増えるということだと思うので、その点ではすごく嬉しいです。
― コンテストに参加したきっかけは何でしたか？
酒井：俳優としてテレビなどで活躍できる人になりたくて、いろいろと調べていた時にSNSでミスターコンのことが流れてきたのがきっかけです。名前は聞いたことがありましたし、このコンテストで結果を残せば、俳優業への近道になるかもしれないと思って応募しました。
― これまでオーディションなどを受けた経験は？
酒井：これが初めてです。最初は遊び半分な感じでエントリーして、両親も「いけるとこまで頑張ったら」みたいな感じでした。でも、ファイナリストに残ることができた時には「ここまで来たなら本気で頑張れ」と背中を押されました。
― ご自身の中で、興味本位でのエントリーから「グランプリを取りたい！」とスイッチが入った瞬間はいつでしたか？
酒井：合宿が始まって2、3週目くらいです。今年はダンスが上手い人が多くて、自分は遅れているなと感じました。「このままじゃいけない」「追いつかなきゃいけない」と思って、そこで火がつきました。
― 歌やダンスの練習は大変でしたか？
酒井：ダンスとボーカルは特に頑張りました。家でひたすら練習したり、先生や上手い友人にアドバイスをもらったりしました。大変なこともありましたが、メンバーのみんなと過ごす時間が楽しかったので、乗り越えることができました。
― 自分磨きで意識したことはありますか？
酒井：外見よりも、内面の自信をつけることを意識しました。恥ずかしがらずにしっかりと自分を出すことが、1番輝く秘訣だと思ったので、そこを頑張りました。
― 俳優を目指す上で、憧れている人はいますか？
酒井：周りからは渋いと言われるんですが、トム・クルーズさんのアクションがすごくかっこよくて、自分もあのようなアクションができるようになりたいです。
― 将来はどのような活動をしていきたいですか？
酒井：まずは映画やドラマの撮影に参加して、トム・クルーズさんのようなアクションもできる俳優になりたいです。あとはモデルとして、雑誌の表紙を飾れるような存在にもなりたいです。
― 最後に、酒井くんが思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。
酒井：楽しんでやることです。続けることが大事だと思いますが、楽しくないと続かないと思うので。夢に向かっていく過程を、どうにかして楽しいものに変えて、長く続けられるようにすることが秘訣だと思います。
― ありがとうございました。
出身：大阪府
学年：3年生
誕生日：2月16日
MBTI：ESFP-A
趣味：料理、テニス、ゲーム
特技：お菓子・パン作り、ソフトテニス
好きな食べ物：寿司、スイカ、メロン
嫌いな食べ物：きのこ
好きな言葉（座右の銘）：やる前から無理だなんて、そんなつまらないこと言うなよ
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。今年度もお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介がMCを担当。ファッションショー審査やダンス＆ボーカル審査などを経て、グランプリが決定した。
2025年のグランプリには愛知県出身の中学2年生・園山弥凪都（そのやま・みなと）くんが輝いた。準グランプリは白坂洵葵くん、審査員特別賞は芹川壽都くんと紱永來哉くん、candy magic賞は松田爽獅くんがそれぞれ受賞している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】SNSでも話題・今年の“日本一のイケメン中学生”候補13人集結
◆酒井勇人くん、受賞の心境
― モデルプレス賞受賞おめでとうございます！まずは現在の心境を教えてください。
― コンテストに参加したきっかけは何でしたか？
酒井：俳優としてテレビなどで活躍できる人になりたくて、いろいろと調べていた時にSNSでミスターコンのことが流れてきたのがきっかけです。名前は聞いたことがありましたし、このコンテストで結果を残せば、俳優業への近道になるかもしれないと思って応募しました。
― これまでオーディションなどを受けた経験は？
酒井：これが初めてです。最初は遊び半分な感じでエントリーして、両親も「いけるとこまで頑張ったら」みたいな感じでした。でも、ファイナリストに残ることができた時には「ここまで来たなら本気で頑張れ」と背中を押されました。
― ご自身の中で、興味本位でのエントリーから「グランプリを取りたい！」とスイッチが入った瞬間はいつでしたか？
酒井：合宿が始まって2、3週目くらいです。今年はダンスが上手い人が多くて、自分は遅れているなと感じました。「このままじゃいけない」「追いつかなきゃいけない」と思って、そこで火がつきました。
― 歌やダンスの練習は大変でしたか？
酒井：ダンスとボーカルは特に頑張りました。家でひたすら練習したり、先生や上手い友人にアドバイスをもらったりしました。大変なこともありましたが、メンバーのみんなと過ごす時間が楽しかったので、乗り越えることができました。
― 自分磨きで意識したことはありますか？
酒井：外見よりも、内面の自信をつけることを意識しました。恥ずかしがらずにしっかりと自分を出すことが、1番輝く秘訣だと思ったので、そこを頑張りました。
◆ トム・クルーズに憧れ…覚悟が決まった瞬間
― 俳優を目指す上で、憧れている人はいますか？
酒井：周りからは渋いと言われるんですが、トム・クルーズさんのアクションがすごくかっこよくて、自分もあのようなアクションができるようになりたいです。
― 将来はどのような活動をしていきたいですか？
酒井：まずは映画やドラマの撮影に参加して、トム・クルーズさんのようなアクションもできる俳優になりたいです。あとはモデルとして、雑誌の表紙を飾れるような存在にもなりたいです。
◆ 酒井勇人くんの夢を叶える秘訣
― 最後に、酒井くんが思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。
酒井：楽しんでやることです。続けることが大事だと思いますが、楽しくないと続かないと思うので。夢に向かっていく過程を、どうにかして楽しいものに変えて、長く続けられるようにすることが秘訣だと思います。
― ありがとうございました。
◆酒井勇人（さかい・はやと）くんプロフィール
出身：大阪府
学年：3年生
誕生日：2月16日
MBTI：ESFP-A
趣味：料理、テニス、ゲーム
特技：お菓子・パン作り、ソフトテニス
好きな食べ物：寿司、スイカ、メロン
嫌いな食べ物：きのこ
好きな言葉（座右の銘）：やる前から無理だなんて、そんなつまらないこと言うなよ
◆「男子中学生ミスターコン」とは
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。今年度もお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介がMCを担当。ファッションショー審査やダンス＆ボーカル審査などを経て、グランプリが決定した。
2025年のグランプリには愛知県出身の中学2年生・園山弥凪都（そのやま・みなと）くんが輝いた。準グランプリは白坂洵葵くん、審査員特別賞は芹川壽都くんと紱永來哉くん、candy magic賞は松田爽獅くんがそれぞれ受賞している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】