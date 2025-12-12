“日本一のイケメン高校生”モデルプレス賞・西小路侑汰くん「事故で顔も体もボロボロに」苦難を乗り越えて掴んだ成長【男子高生ミスターコン2025】
【写真】SNSでも話題・今年の“日本一のイケメン高校生”候補15人集結
◆西小路侑汰くん、受賞後の心境「まさか選ばれるとは」
― モデルプレス賞受賞おめでとうございます！今の心境から教えてください。
― ご自身の中で、コンテストを通じて成長できたと感じる部分はありますか？
継続力がついたことだと思います。コンテストが始まる前は、1つのことを続けるのが苦手だったんですが、期間中は毎日配信を続けたり、合宿以外の平日も毎日1時間は自主練習をしたりしました。そうやってコツコツと自分磨きを続けられたことが、1番の成長だと感じています。
◆西小路侑汰くん、事故を乗り越えて挑んだミスターコン
― 改めて、コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
中学1年生の頃から俳優を目指し始めて、当初は事務所のオーディションなどをたくさん受けていました。でも、1年生の2月に自転車同士の交通事故に遭ってしまって……。顔も体もボロボロになってしまい、人前に出るのが恥ずかしくなってしまった時期があったんです。
そんな時に、SNSでこのミスターコンの投稿が流れてきて、そこから勇気をもらいました。「僕に勇気をくれたこのコンテストに参加してみよう」と思って応募を決意しました。
― 周囲からの反響はいかがでしたか？
コンテストに出始めた当初は、心無い言葉を言われることもあって落ち込むこともありました。でも、ファイナリストになってからは「合宿頑張れ」「無理すんなよ」と周りが声をかけてくれるようになって。その応援があったからこそ、数ヶ月間の合宿期間を頑張り抜くことができました。
― 辛い時期もあったかと思いますが、コンテストがあったからこそ、ここまで来られたのですね。
はい！本当にミスターコンに助けられました。
◆仲間と共に成長した合宿期間
― コンテスト期間中、1番努力したことは何ですか？
1番はウォーキングです。自分のスタイルを活かして、長所をそのまま表現できたかなと思います。一方で、ダンスは覚えるのが苦手でかなり苦戦しました（笑）。演技も未経験だったので手こずってしまいましたが、できる限りの努力をして頑張りました。
― ダンスや歌はどのように練習してきましたか？
合宿の時の同部屋の子に教えてもらったり、先生に聞いたりしました。ファイナリスト同士のコミュニケーションの中で、互いに教え合いながらみんなで成長していけたのかなと思います。
― 合宿やレッスンの中で、1番楽しかった思い出を教えてください。
1番楽しかったのはダンスのレッスンです。今年のメンバーは特に仲が良くて、ふざけ合う時はふざけるけど、やる時はやるというメリハリがありました。協調性が1番大切なダンスで、みんなの個性が溢れ出ていて、自分としても1番楽しいレッスンでした。
◆西小路侑汰くん、今後に向けて…
― 今後の目標や将来の夢を教えてください。
将来的には俳優やモデルとして活動していきたいです。まだ中学3年生なので、焦ってすぐに事務所に所属するというよりは、いろいろなオーディションに挑戦しながら、ゆっくりと自分の進むべき道を見つけていければと思っています。
― 憧れの俳優さんはいらっしゃいますか？
竹野内豊さんや坂東龍汰さんに憧れています。
◆西小路侑汰くんの夢を叶える秘訣
― 最後に、モデルプレス賞を受賞した西小路くんが考える「夢を叶える秘訣」を教えてください。
「人と比べないこと」です。人と比べてしまうと、どうしても自分を下に見てしまったり、自信をなくしてしまったりして、それがパフォーマンスの低下にも繋がってしまいます。周りと比較せず、客観的に自分だけを見て判断することで、自信にも繋がるし、自己肯定感も高まって、自分の成長に繋がっていくのだと思います。
― ありがとうございました。
◆ 西小路侑汰（にしこうじ・ゆうた）くんプロフィール
出身：栃木県
学年：2年生
誕生日：10月23日
MBTI：INFP-T
趣味：お茶を淹れて飲むこと・映画鑑賞・スポーツ
特技：ウクレレ・指反らし
好きな食べ物：釜飯
嫌いな食べ物：かぼちゃ・茄子
好きな言葉（座右の銘）：継続は力なり
最近ハマっていること：好きな俳優の過去の作品を観ること
◆ 「男子高生ミスターコン」とは
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
今年度は、兵庫県出身の2年生・楢崎悠亮（ならざき・ゆうすけ／※「崎」は正式には「たつさき」）くんがグランプリを獲得。準グランプリは榎田一王（えのきだ・いおう）くん、審査員特別賞は大橋光（おおはし・ひかる）くんと谷本晴（たにもと・はる）くん、candy magic賞は倉田琉偉（くらた・るい）くん、SNOW賞は安藤志音（あんどう・しおん）くんがそれぞれ受賞した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】