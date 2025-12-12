【「THEゴールデンコンビ」振り返り】予測不能なワクワク・抜群のコンビネーション…“もう一度見たい”猛者5組
【モデルプレス＝2025/12/12】Prime VideoのAmazon MGMスタジオ製作の番組「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ」シリーズがプライム会員向けに独占配信中。視聴者を抱腹絶倒の渦に巻き込んだ“もう一度見たい”コンビ5組をまとめていく。
【写真】「ゴールデンコンビ」サプライズ豪華ゲスト一覧
「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ」は、実力派芸人たちが一日限りのオリジナルコンビを結成し、“最強新コンビ＝ゴールデンコンビ”の座と賞金1000万円をかけ、様々なお題に即興コントで挑む究極のお笑いサバイバル・バトル。11月から12月にかけて配信を開始した「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」は第1回大会の配信から約1年、【最強新コンビ決定戦】の第2弾。総額1億円規模の巨大セットからせり上がるコントセットとともに、容赦ない最高難易度のお題に挑戦するオリジナルコンビが、優勝賞金1,000万円をかけて競い合う。
【第1弾出場芸人（2024）】
1.くるま（令和ロマン）＆野田クリスタル（マヂカルラブリー）
2.せいや（霜降り明星）＆秋山寛貴（ハナコ）
3.堀内健（ネプチューン）＆屋敷裕政（ニューヨーク）
4.長田庄平（チョコレートプラネット）＆じろう（シソンヌ）
5.澤部佑（ハライチ）＆真栄田賢（スリムクラブ）
6.平井まさあき（男性ブランコ）＆堂前透（ロングコートダディ）
7.サーヤ（ラランド）＆池田一真（当時の芸名：KAZMA（※Zはストローク付き）／しずる）
8.津田篤宏（ダイアン）＆永野
【第2弾出場芸人（2025）
1.新山（さや香）＆小籔千豊
2.田中卓志（アンガールズ）＆川北茂澄（真空ジェシカ）
3.ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村
4.長谷川忍（シソンヌ）＆松尾駿（チョコレートプラネット）
5.盛山晋太郎（見取り図）＆せいや（霜降り明星）
6.大久保佳代子（オアシズ）＆吉住
7.阪本（マユリカ）＆芝大輔（モグライダー）
8.狩野英孝＆福井俊太郎（GAG）
コンビとしての役割が神がかったバランスだったネプチューンの堀内健とニューヨークの屋敷裕政。堀内を屋敷がおんぶするという解禁時のビジュアルのまま、堀内のペースに屋敷が振り回されながら付いていく姿にハマる人が続出し、その後地上波番組で共演する度に反応する視聴者の声も。屋敷がフジテレビ系「ネプリーグ」のADだった背景から不思議な結びつきで組んだ2人だが、ネプチューンとニューヨークとはまた異なる化学反応で第1弾を大いに盛り上げた。
しずるの池田一真のファンであったラランドのサーヤからの指名で実現したこのコンビ。圧倒的な実力派の2人による男女コンビならではのネタや、2人らしいぶっ飛んだ世界観が際立つ。サーヤ本人も「一緒に海外でエチュードやれるとすら思った」と明かすなど、この日のみならず、まだまだ作り込まれたネタを見たいといった声もあった。
名前の並びだけで予測不可能なワクワクが込み上げるアンガールズの田中卓志と真空ジェシカの川北茂澄。田中から「ほとんど喋ったことがない」川北を指名したというが、ネタ披露の時間のみならず独創的なボケを繰り広げる川北と、それに振り回されながらも回収していく田中の姿は意外にもしっくりとくる。
既に一度見たことあるのでは？と思わせるほど、並んだときの違和感がない見取り図の盛山晋太郎と霜降り明星のせいやのコンビ。大阪時代からの先輩・後輩にあたり、お互い賞レースで高い成績を残す実力派。抜群のコンビネーションで、即興力もバッチリ。真新しさはないものの、確実に面白いなにかを見せてくれると期待させる2人だ。
番組を裏から支えたであろうゆりやんレトリィバァととにかく明るい安村の2人も、ぜひもう一度見てみたいコンビの一組。ゆりやんからの指名で安村と組むこととなり、そんな2人は揃って立っているだけでインパクト大。ネタ以外での盛り上げも全力投球で、会場のウケはピンキリでありつつも、爆発力は確実に秘めているワールドワイドなコンビだった。（modelpress編集部）
