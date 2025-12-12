¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»À¸¡É¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¤µ¤é¤æ¤á¤µ¤ó¡¢¸µ²Î¼ê¤ÎÊì¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¼õ¾Þ ¥É¥é¥Þ¡¼JK¤¬ÉÁ¤¯Ì´¡Ú½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/12¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»À¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¤¬11·î30Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±þÊçÁí¿ô4Ëü3000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¡¦¡È¤µ¤é¤æ¤á¡É¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ï¼ø¾Þ¼°¸å¤Î¤µ¤é¤æ¤á¤µ¤ó¤ËÄ¾·â¤·¡¢¼õ¾Þ¤Î¿´¶¤ä¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
【写真】今年も美女揃い「女子高生ミスコン」ファイナリストたち
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¿´¶¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤æ¤á¡§7¥ö·î´ÖÇÛ¿®¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀïÏÈ¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤â´ò¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¾Þ¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤äÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤µ¤é¤æ¤á¡§ÆÃ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥À¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥É¥é¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Ð¥Á¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤Ï¼«Ê¬1¿Í¤ÎÂÎ¤ÇÉ½¸½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤òÂç¤¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¿¿´é¤Ç¾®¤µ¤¯É½¸½¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Î´èÄ¥¤ë»Ñ¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤½¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ÏÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤µ¤é¤æ¤á¡§¥À¥ó¥¹¤Ï¤º¤Ã¤È¸å¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤À¤±ÌÜÎ©¤Ä°ÌÃÖ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ªÅØÎÏ¤¬·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤æ¤á¡§¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¾Á°¤òÍÌ¾¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7¥ö·î´ÖµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯ÇÛ¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤¤¡¢¡ÖÇÔ¼ÔÉü³èÀïÏÈ¤«¤é¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤»¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤â¤ä¤á¤è¤¦¤«ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢2½µ´ÖÁ´ÎÏ¤ÇÇÛ¿®¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢1°Ì¤Î¤Þ¤ÞÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥É¥é¥à¤Ï²¿ºÐº¢¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤µ¤é¤æ¤á¡§¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤â¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¶â´É¥Ð¥ó¥É¤Ç¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¥É¥é¥à¤òËÜ³ÊÅª¤Ë½¬¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°ÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É²»³Ú¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ ²»³Ú°ì²È¤Ç°é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤´²ÈÂ²¤â»Ù¤¨¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡©
¤µ¤é¤æ¤á¡§²ÈÂ²¤Ï¡¢»ä¤ÎÌ´¤òËÜÅö¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®Ãæ¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¾ï¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î»þ´Ö¤òºï¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤¬²õÌÇÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥ô¥©¡¼¥«¥ë¿³ºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸µ²Î¼ê¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤ËÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¼«Ê¬Ëá¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤µ¤é¤æ¤á¡§¿©»ö¤Ç¤¹¡ª¤ª²Û»Ò¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ë¥¥Ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢È©¤¬¹Ó¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎÌ¤ò·è¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ºÎÌ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¤´ÈÓ¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤ò»Ï¤á¤¿4·î¤è¤ê¤â´é¤ÎÀÖ¤ß¤ä¥¨¥é¤ÎÉôÊ¬¤¬¼è¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¡ÖÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤êÃç´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢´èÄ¥¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¤Ç¤¹¤Í¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ä¾Íè¤ÎÌ´¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤µ¤é¤æ¤á¡§¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¥É¥é¥à¤â½÷Í¥¤â¥â¥Ç¥ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÆ´¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆ±À¤Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤æ¤á¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤æ¤á¡§ÅØÎÏ¤ò¤·Â³¤±¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¤Ç¤¹¡£Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬1ÈÖ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿É¤¤¤³¤È¤äÈá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊÉ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¼«Ê¬¤ÎÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
½Ð¿È¡§¼¯»ùÅç¸©
³ØÇ¯¡§1Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§10·î9Æü
MBTI¡§ESFJ-T
¼ñÌ£¡§²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¡¢±éÁÕ¤ò¤¹¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§¥É¥é¥à
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥¢¥Ü¥«¥É¡¢¤¤¤¯¤é
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥´¡¼¥ä¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¢¿åºÚ
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¯
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È
¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡¢ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÊ¡°æ¸©½Ð¿È¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¡¦¤Ê¤ó¤ê¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¤Ï¤ë¤¢¡ÊÉðÅÄÀ²°Â¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¡×¡ÊABEMA¡¿2025¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂ¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¤äÊÆß·¤ê¤¢¡¢KAWAII LAB.½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÁýÅÄºÌÇµ¡¢ÇßÅÄ¤ß¤æ¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òÃ´¤¦°ïºà¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
{22img:center:w700:cap}Æ±Æü¤Ë¤Ï¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Î1Ç¯À¸¡Ö¤Û¤Î¡×¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢11·î29Æü¤Ë¤Ï¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤ÇÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¡¦ÆêºêÍªÎ¼¡Ê¤Ê¤é¤¶¤¡¦¤æ¤¦¤¹¤±¡¿¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¯¤ó¤¬¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤Ç°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¡¦±à»³ÌïÆäÅÔ¡Ê¤½¤Î¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ê¤È¡Ë¤¯¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢¤¹¤Ç¤ËSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
【写真】今年も美女揃い「女子高生ミスコン」ファイナリストたち
¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡¢ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÊ¡°æ¸©½Ð¿È¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¡¦¤Ê¤ó¤ê¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¤Ï¤ë¤¢¡ÊÉðÅÄÀ²°Â¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¡×¡ÊABEMA¡¿2025¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂ¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¤äÊÆß·¤ê¤¢¡¢KAWAII LAB.½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÁýÅÄºÌÇµ¡¢ÇßÅÄ¤ß¤æ¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òÃ´¤¦°ïºà¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
{22img:center:w700:cap}Æ±Æü¤Ë¤Ï¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Î1Ç¯À¸¡Ö¤Û¤Î¡×¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢11·î29Æü¤Ë¤Ï¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤ÇÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¡¦ÆêºêÍªÎ¼¡Ê¤Ê¤é¤¶¤¡¦¤æ¤¦¤¹¤±¡¿¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¯¤ó¤¬¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤Ç°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¡¦±à»³ÌïÆäÅÔ¡Ê¤½¤Î¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ê¤È¡Ë¤¯¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢¤¹¤Ç¤ËSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
