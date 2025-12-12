矢吹奈子、キャミソール姿で透明感放つ「ビジュ天才」「美肌すぎて眩しい」の声
【モデルプレス＝2025/12/12】元HKT48で女優の矢吹奈子が12月12日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元K-POPアイドル女優「透明感がすごい」素肌輝くキャミ姿
矢吹は「明日、2026年度のカレンダー発売となります！」と報告し、写真を投稿。「自然の中で撮影したよ」と綴り、美しい肌が際立つ白いキャミソール姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「透明感がすごい」「自然の雰囲気が似合っている」「キャミソール姿が爽やか」「カレンダーが楽しみ」「癒やされる」「ビジュ天才」「美肌すぎて眩しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆矢吹奈子、キャミソール姿を披露
◆矢吹奈子の投稿に反響
