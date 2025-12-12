桃井かおり、ダイヤのイヤリングを大胆カスタマイズ「芸術品みたい」「発想がすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/12】女優の桃井かおりが12月12日、自身のInstagramを更新。ダイヤのイヤリングを自宅でカスタマイズしたと報告し、話題を呼んでいる。
【写真】74歳大物女優「芸術品みたい」カスタマイズで激変したジュエリー
桃井は「断捨離で出てきたダイヤのイヤリング、要らないのに捨てがたいので母が残した道具でちょっとカスタマイズ！」とコメントし、十字架のモチーフのジュエリーを公開。「＃お家工作」のハッシュタグをつけ、「なんか工作好きみたい！」と楽しそうに綴っている。
この投稿に、ファンからは「センスが素敵」「捨てずに生かすのが桃井さんらしい」「おしゃれすぎる」「お母様の道具にほっこり」「芸術品みたい」「手作りとは思えない」「発想がすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆桃井かおり、母の道具で“お家工作” ダイヤのイヤリングをカスタマイズ
◆桃井かおりの投稿に反響
