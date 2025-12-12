松山ケンイチ「どうする家康」ぶり共演の女優に「誠実さをすごく感じた」ミラノ五輪の“推し”も告白【テミスの不確かな法廷】
【モデルプレス＝2025/12/12】俳優の松山ケンイチが12日、都内で開催されたNHKドラマ10「テミスの不確かな法廷」（2026年1月6日スタート※全8話）取材会に鳴海唯、遠藤憲一とともに出席。鳴海の演技について語った。
【写真】大物俳優2人が絶賛した27歳朝ドラ女優
幼少期にASD（自閉スペクトラム症）とADHD（注意欠如多動症）の診断を受けた特例判事補の主人公・安堂清春を演じる松山と自称「ダメな弁護士」の小野崎乃亜を演じる鳴海。鳴海のヒロインぶりについて、松山は「まっすぐさみたいなものは、すごく感じていて。目の前の人に対しての誠実さみたいなものは、演技の中ですごく感じたりするんですよね。僕は今回が初めてじゃないんですよ。鳴海さんとは。『どうする家康』でも。（1シーンだけ）なんですけど、覚えてるんですよ。その時も誠実さをすごく感じたんですよ。いろいろコミュニケーションを取っていくと、誠実さだけじゃないずぼらさだったり、いろんな面が見えてきてすごく面白いんですけど、上手く活かしながら、小野崎を作っているなっていう風に思っています」と笑顔を浮かべた。
遠藤は「いつも迷惑かけてるからね。2人の芝居の時、だいたい俺がNG出して『ごめんね』って。そればっかやってるので（笑）。とにかく今回の作品の出演者は、芝居の達者な人たちばっかり出ているので。その中でも、飛びぬけて難しい長い台詞を、日常的にさーっと芝居している力量っていうのが、陰で相当な努力をしているんだと思うんですけど、難しいものを自然・日常の言葉に持っていく力っていうのが、本当にすごいなっていうのをいつも感心して。初っ端の裁判を見ているシーンなんて、その時は若い人っていう括り方をしちゃったんですけど、若い人ってすごいなって、お客さんになっちゃって見てたんですけど、とにかく回が進むごとに、鳴海ちゃんの演技は本当にすごいなっていうのを感じています」と称賛していた。
最後に松山は「8話で台本が終わっているんですけど、実は10話なんですよ。5話までは通常通り放送で、6・7はミラノ五輪バージョンっていうのが放送になるので。8・9・10で『テミス』の放送に戻っていきますので、ミラノ五輪も楽しんで、『テミス』もそのまま続けて見ていただければなと思います。なので、ミラノ五輪の部分は『テミスの不確かな法廷』ミラノ五輪バージョンって書いておいてもらえれば、僕らは嬉しいですよね」と、本作の放送とミラノ冬季五輪の放送が重なる可能性に言及。そして「僕らはミラノ五輪に関しては推しがいまして。りくりゅうペア（三浦璃来選手／木原龍一選手）なんですよ。推しなので。ぜひぜひ見ていただければなと思います。恐らくメダルを取るんじゃないかなと期待しています」と予想して会場を沸かせていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆松山ケンイチ、鳴海唯のヒロインぶり絶賛「誠実さをすごく感じた」
◆松山ケンイチ、ミラノ五輪の“推し”明かす
