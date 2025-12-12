2児の母・安田美沙子、手料理ずらりホームパーティ公開「豪華で素敵」「子どもたちの笑顔が目に浮かぶ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/12】タレントの安田美沙子が12月12日、自身のInstagramを更新。ホームパーティの様子を公開し、反響を呼んでいる
【写真】43歳2児の母タレント「豪華で素敵」手料理ずらりホームパーティ公開
安田は「仲良しのママや、こどもたちが我が家に集合」と綴り、早めの時間にスタートして早めに解散するという、気配りのあるホームパーティの様子を紹介。子どもたちが仲良くはしゃぐ姿に「ほんとに楽しそう」「可愛くて」と微笑ましい様子を伝えた。料理については「永遠に作っていたいくらい楽しい」と綴り、華やかなパーティー料理を投稿している。
この投稿に、ファンからは「理想のホームパーティ」「料理が豪華で素敵」「子どもたちの笑顔が目に浮かぶ」「アットホームな雰囲気が伝わる」「料理上手で尊敬」「お部屋も素敵」といったコメントが寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳2児の母タレント「豪華で素敵」手料理ずらりホームパーティ公開
◆安田美沙子、仲良し家族とのホームパーティを開催
安田は「仲良しのママや、こどもたちが我が家に集合」と綴り、早めの時間にスタートして早めに解散するという、気配りのあるホームパーティの様子を紹介。子どもたちが仲良くはしゃぐ姿に「ほんとに楽しそう」「可愛くて」と微笑ましい様子を伝えた。料理については「永遠に作っていたいくらい楽しい」と綴り、華やかなパーティー料理を投稿している。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「理想のホームパーティ」「料理が豪華で素敵」「子どもたちの笑顔が目に浮かぶ」「アットホームな雰囲気が伝わる」「料理上手で尊敬」「お部屋も素敵」といったコメントが寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】