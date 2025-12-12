40・50代に似合う「即戦力セーター」→【ユニクロ値下げ】で2,990円になってた！

冬コーデの即戦力になるセーターが【ユニクロ】で早くもお値下げ価格に！ 今回紹介するのは、ポロ襟やモックネックを採用した大人に似合う上品なデザインで、オンにもオフにも活躍しそうです。冬の相棒になるセーターを買い足すなら、好みのカラーやサイズを選べる今がチャンスかも。

通勤コーデにも◎ きちんと感のあるポロ襟セーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\2,990（税込・セール価格）

きれい見えが狙えるポロ襟のセーターは、プライベートにも通勤にもぴったり。コンパクトなシルエットで、パンツともスカートとも合わせやすい一枚です。公式サイトによると「肌ざわりのなめらかな極細メリノウールを100%使用」しており、着心地もよさそう。ネイビーやレッド、グレーなどのトレンドカラーを含めた、全6色展開。洗濯機洗い可能で楽にお手入れできるのも、忙しいミドル世代には嬉しいポイントです。

1枚でサマ見え！ モックネックセーター

【ユニクロ】「スフレヤーンモックネックセーター」\2,990（税込・セール価格）

モックネックで上品見えが狙えて、カジュアルにもきれいめにも振りやすいのが魅力のセーター。公式サイトによると「ソフトでしっとりとした肌ざわりのリブ編みでチクチクしにくい」とのこと。ベージュやピンクなどの女性らしいカラーや、ブルーやダークグレーなど落ち着いた色味も揃う全6色がラインナップ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M