“夫の取引先のケーキ”で我慢してきた妻に、チャンスが！「好きなケーキを選べる！」はずが、まさかの展開に

筆者の友人Aの話です。

結婚してからずっと、クリスマスケーキは夫の取引先で購入してきたA。

「好きな味を選べない」という小さな我慢を重ねてきました。

夫の異動でついに「自由に選べる」と思った年、帰宅した夫の手には例年と同じパンフレットが……。

毎年、取引先で決まるクリスマスケーキ

クリスマスシーズンになると、どのケーキを選ぼうかと心が浮き立つもの。

独身時代は、ショーケースの前で悩むのも楽しく、友人と人気のケーキ店を巡るのが恒例でした。

「私はこっちのケーキを買うから、あとで半分こしよう」

そんなふうに話しながら、それぞれ別のお店を選んで楽しんでいました。

しかし結婚してからは、夫の仕事の取引先を応援するためという理由で、夫に渡されたパンフレットから選ぶことに。

「今年はどんな味かな」と考えるより、「どの会社から頼むか」という選択に変わっていました。

我慢が積み重なっていく日々

営業職の夫には取引先が多く、毎年いくつものパンフレットを持ち帰ってきます。

「こっちは生ケーキ」「こっちはアイス」と言いながら、Aは種類ごとに仕分け。

家に何個もケーキはいらないため、同じパンフレットの中から別の商品を選んで帳尻を合わせる、そんな工夫で、毎年やり過ごしてきました。

冷蔵庫や冷凍庫を整理するのも、もはや恒例行事。

本当は気になっていた洋菓子店がありましたが「仕事関係を優先するのも夫の顔を立てること」と、自分に言い聞かせていたのです。