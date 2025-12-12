英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした新コレクションを、12月12日（金）から全国の直営店と公式オンラインストアで発売している。

新作コラボレーションコレクション「Cath Kidston × Hello Kitty」発売

今回は、ハローキティのリボンとブランドを象徴するカラーである赤をアクセントに、花柄や伝統的なデザインをあしらった「シーン」、「プロヴァンス」、「パッチワーク」の3つのオリジナルアートで、キッズアイテムを含むルームウェアやバッグなど17型がラインアップしている。

ハローキティとCath Kidstonの伝統的なバラが総柄デザインされた「パジャマトップス」（1万6500円）と「パジャマパンツ」（1万6500円）は、フリルをあしらった大きな襟や、胸元にはハートの飾りがついている。

Cath Kidston × Hello Kitty パジャマトップス（1万6500円）

大人とお揃いで楽しめるキッズ用の「パジャマセット」（2万2000円）は、トップスにふたつのハートポケットがついている。

Cath Kidston × Hello Kitty パジャマセット（100/110/120/130 各2万2000円）

背面にオリジナル描き起こしデザインのパッチワーク風アートがほどこされた「ロングスリーブシャツ」（ホワイト、ピンク 各7700円）と、リンクしたデザインの「キッズロングスリーブシャツ」（ホワイト、ピンク 各7700円）は、袖口にさりげなくリボンが刺繍されている。



総柄デザインで裾がフリルメローの「キッズロングパンツ Provence」（9900円）、アイレット生地を使用した「キッズロングパンツ Ditsy」（9900円）も登場している。

Cath Kidston × Hello Kitty ロングスリーブシャツ（ホワイト/ ピンク 各7700円）

Cath Kidston × Hello Kitty キッズロングスリーブシャツ（ホワイト/ピンク 100/110/120/130 各7700円）

Cath Kidston × Hello Kitty キッズロングパンツ Provence（100/110/120/130 各9900円）

Cath Kidston × Hello Kitty キッズロングパンツ Ditsy（100/110/120/130 各9900円）

定番の「トートバッグ」（Patchwork、Scene 各6600円）は、華やかな総柄のピンクと、落ち着いた柄のアイボリーの2種類展開で、「スクエアトートバッグ」（Patchwork 8250円）はオリジナルのパッチワークアートがほどこされている。

Cath Kidston × Hello Kitty トートバッグ（Patchwork/Scene 各6600円）

Cath Kidston × Hello Kitty スクエアトートバッグ Patchwork（8250円）

ハローキティの顔が大きくプリントされた「フェイスキャンバスポーチ」（7700円）は立体的なリボンつきで、裏地は総柄仕様になっている。「エコバッグinフェイスポーチ」（8800円）は、もこもことしたハローキティのポーチチャームの中に入っている。

Cath Kidston × Hello Kitty フェイスキャンバスポーチ（7700円）

Cath Kidston × Hello Kitty エコバッグinフェイスポーチ（8800円）

リボン型のファスナーがついた「フリルティッシュポーチ＆マスコットチャームセット」（Patchwork、Provence 各8800円）は、「お花をつけたハローキティ」と「ピンクのドレスを身に纏ったハローキティ」の2種類のマスコットがある。フリルをあしらった「ドローストリングポーチ」（Patchwork、Provence 各4180円）も登場している。

Cath Kidston × Hello Kitty フリルティッシュポーチ＆マスコットチャームセット（Patchwork/Provence 各8800円）

Cath Kidston × Hello Kitty ドローストリングポーチ（Patchwork/Provence 各4180円）

パッチワークアートの「タオルハンカチ Patchwork」（1540円）や全体にハートやリボンの刺繍が散りばめられた「タオルハンカチ Stripe」（1980円）、「ミラーチャーム」（3850円）、親子でフェイスモチーフのアイテムが楽しめる「フェイスキャンバスキッズポシェット」（8800円）も発売している。



Cath Kidstonとハローキティがコラボレーションした新コレクション「Cath Kidston × Hello Kitty」のアイテムは、12月12日（金）から全国のCath Kidston直営店と公式オンラインストアで販売中。価格は税込み。

Cath Kidston × Hello Kitty タオルハンカチ Patchwork（1540円）

Cath Kidston × Hello Kitty タオルハンカチ Stripe（1980円）

Cath Kidston × Hello Kitty ミラーチャーム（3850円）