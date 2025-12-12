「Cath Kidston×ハローキティ」コラボ発売！ パッチワークデザインやキッズアイテムなど
英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした新コレクションを、12月12日（金）から全国の直営店と公式オンラインストアで発売している。
今回は、ハローキティのリボンとブランドを象徴するカラーである赤をアクセントに、花柄や伝統的なデザインをあしらった「シーン」、「プロヴァンス」、「パッチワーク」の3つのオリジナルアートで、キッズアイテムを含むルームウェアやバッグなど17型がラインアップしている。
ハローキティとCath Kidstonの伝統的なバラが総柄デザインされた「パジャマトップス」（1万6500円）と「パジャマパンツ」（1万6500円）は、フリルをあしらった大きな襟や、胸元にはハートの飾りがついている。
大人とお揃いで楽しめるキッズ用の「パジャマセット」（2万2000円）は、トップスにふたつのハートポケットがついている。
背面にオリジナル描き起こしデザインのパッチワーク風アートがほどこされた「ロングスリーブシャツ」（ホワイト、ピンク 各7700円）と、リンクしたデザインの「キッズロングスリーブシャツ」（ホワイト、ピンク 各7700円）は、袖口にさりげなくリボンが刺繍されている。
総柄デザインで裾がフリルメローの「キッズロングパンツ Provence」（9900円）、アイレット生地を使用した「キッズロングパンツ Ditsy」（9900円）も登場している。
定番の「トートバッグ」（Patchwork、Scene 各6600円）は、華やかな総柄のピンクと、落ち着いた柄のアイボリーの2種類展開で、「スクエアトートバッグ」（Patchwork 8250円）はオリジナルのパッチワークアートがほどこされている。
ハローキティの顔が大きくプリントされた「フェイスキャンバスポーチ」（7700円）は立体的なリボンつきで、裏地は総柄仕様になっている。「エコバッグinフェイスポーチ」（8800円）は、もこもことしたハローキティのポーチチャームの中に入っている。
リボン型のファスナーがついた「フリルティッシュポーチ＆マスコットチャームセット」（Patchwork、Provence 各8800円）は、「お花をつけたハローキティ」と「ピンクのドレスを身に纏ったハローキティ」の2種類のマスコットがある。フリルをあしらった「ドローストリングポーチ」（Patchwork、Provence 各4180円）も登場している。
パッチワークアートの「タオルハンカチ Patchwork」（1540円）や全体にハートやリボンの刺繍が散りばめられた「タオルハンカチ Stripe」（1980円）、「ミラーチャーム」（3850円）、親子でフェイスモチーフのアイテムが楽しめる「フェイスキャンバスキッズポシェット」（8800円）も発売している。
Cath Kidstonとハローキティがコラボレーションした新コレクション「Cath Kidston × Hello Kitty」のアイテムは、12月12日（金）から全国のCath Kidston直営店と公式オンラインストアで販売中。価格は税込み。