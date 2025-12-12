台湾の台北市で行われた山形県台湾商談会は2015年の開始以来、これまでにおよそ100社の県内企業が商談を行ってきました。”山形から台湾へ”商品を輸出するこれまでの形に加えて、今後は”台湾から山形へ”人を呼ぶインバウンドの広がりも期待されています。



年間の平均気温が23℃と一年を通して温暖な気候の台湾。

12月3日から6日にかけて現地を訪れた際もコートを着なくても過ごせるような暖かさでした。

現地ではなかなか見られない雪を見ようと冬の山形には毎年、台湾から観光客が訪れています。去年1年間で山形を訪れた外国人のうち、台湾人はおよそ33万6000人。外国人全体の半数以上を占めています。

こうした中、ことしの商談会では新たな形の商品が登場しました。





山形銀行 笹浩行取締役常務執行役員「商品の売り込みということでこれまでは商談会をやっていましたがことしの特徴としてはワインを売り込むだけでなくワインツーリズム。アメリカの有力な旅行サイトで山形が『訪問すべき世界の旅行先25選』に選ばれたがこれを機会に旅行先として色んな方に知っていただく」上山市役所から車で10分ほどの郊外にあるワイナリー、「蔵王ウッディファーム」。台湾商談会には去年に続いて2回目の参加です。蔵王ウッディファーム 木村花鈴取締役「前回はワイン自体を販売するということで台湾商談会に行った。行く前に予定していた会社よりも多く商談した。上山はブドウに関しては多品種作れる、日本の中でも珍しい場所。ワインのジャンルも幅広くその中で選んでもらえるのは魅力的だと思う」このワイナリーではワインの製造・販売に加えておととし（2023年）から敷地内のコテージを貸し出しています。利用客の多くは国内からの観光客で、春から秋にかけて利用されています。蔵王ウッディファーム木村花鈴取締役「11月までは宿泊客が来るが、いまは冬場の客が少ない。海外の方は逆に冬の期間に集中して山形に来ているので台湾でも宿泊プランを紹介したい」今回の商談会では、上山市観光物産協会が企画した「冬のワイナリーツアー」が提案されました。ウッディファームを含む、上山市内3つのワイナリーを1日で回るプランです。蔵王ウッディファーム井上満奈実さん「上山は日本でもいち早くワイン専用ブドウの産地になった」バイヤー試飲して「口触りが不思議。炭酸で舌がピリピリって」バイヤー「こちらの目的は観光客誘致。御社の酒蔵に観光。ワイナリーツアー自体が目的」蔵王ウッディファーム井上満奈実さん「既に商談した3社のうち2社が旅行会社。まだ山形っていうのは日本の知名度もそうだが海外での知名度も樹氷とか一部のものしか知られていない中でワイナリーのツアーが色々できますよと伝えると興味を持ってくれた様子。まずは山形に興味を持ってもらう、おいしいものを味わってもらうのがいい機会になるのでは」ワイナリーや菓子店、それに食品メーカーなどが参加した今回の商談会では60件の商談が行われ、今後につながりそうなものは半数以上あったということです。（今回の商談会で人気を集めたものはなんですか？）ずばり”本物”志向の商品です。値段は高くても老舗が作っていたり、体に良さそうな自然由来のものを原料にした商品が今回も人気を集めました。一方、商談会に参加したバイヤーからはこんな声も聞かれました。バイヤー「サクランボだけではない山形をもっと語ってもらいたい。台湾の人はモモも欲しいリンゴも欲しい、カキも欲しい。まだまだ山形に語れる魅力がある。まだまだ存在感をアピールするのが足りない。今はみんな銀山温泉に行って帰るだけ」バイヤー「旅行フェアを開催する際に物産の要素を忘れてはいけない。何故かというと日本に遊びに行きたい人は日本食が好きな人。ただただパンフレットを配るだけの時代はもう終わりました。強調したいのは物産は観光と、観光は物産と一緒にPRしないとだめ」今回紹介したワインツーリズムのように山形に観光などで来てもらい、台湾に帰った後も現地で山形の商品を買ってまた、山形の魅力を知る。そういった循環を目指して、積極的で根気強いPRが重要になりそうです。