女優・北川景子のクールな衣装に注目が集まった。

１２日放送のＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）に生出演。冒頭に登場し「あさイチをご覧のみなさん、おはようございます。北川景子です」とニッコリほほえんだ。

前髪はセンター分けで、後ろで一つに結んだヘアスタイル。タートルネックにストライプのジャケットを合わせた、全身ブラックコーデだ。ジャケットには文字が散りばめらている。

ネットは「スーツ、どこのだろ？」「ストライプのジャケットがお洒落（しゃれ）でとてもよき」「文字が書いてあるのはわかるけど、なんて書いてあるか読めないよぉ。最先端ジャケットだな」「今あさイチで北川景子さんが着てらっしゃるジャケット素敵だなと思って調べたら、買えない値段だった」「黒のタートルネックが素敵でしたね。ああいうのは首の長い人でないと似合わないのですが、彼女ならぴったり」と衣装に注目。

また「あさイチ北川景子さんちらっと見た。髪をシンプルに後ろに結んでるのすごく素敵だったしとても綺麗だった、装いかっこよかった」「あさイチの北川景子さま美しかった。すげーシュッとしてる」「今朝はなんだかいつもと雰囲気が違ってカッコ可愛い」と多くの反響が寄せられた。