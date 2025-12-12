Ç¾½Ð·ì¤Ç3ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¡¦ÎÅÍÜÃæ¤ÎÀ¶¸¶æÆ¡Ê32¡Ë¡¢·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¾Ð´é¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ô¡¼¥¹¤¬µ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
¡¡Ç¾½Ð·ì¤Ç3ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¸¶æÆ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¶¸¶æÆ¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¤äËÌÂ¼¾¢³¤¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2013Ç¯¤«¤é¡¢ÃËÀ¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØMEN'S NON-NO¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿À¶¸¶¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê³èÌö¤ÎÃæ¡¢2020Ç¯6·î¤Ë´¶À÷À¿´ÆâËì±ê¤Ë¤è¤ëÇ¾½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¡¢¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¼ê½Ñ¤«¤éÌó2Ç¯8¥«·î¸å¤È¤Ê¤ë2023Ç¯2·î¡¢À¶¸¶¤ÏInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡Ö3²ó¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÎ¤Ë´õË¾¤¬¸«¤¨¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¸µµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¤Þ¤Ç¤Î30Ê¬¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê28¡Ë¤äº´Æ£ÛÙÎ¤¡Ê35¡Ë¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¶¸¶æÆ¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ
¡¡2025Ç¯12·î11Æü¤Ï¡ÖÀèÆü¿ÆÍ§¤È¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÀèÇÚ¤Î·ëº§¼°¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤È¤Æ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚÊý¤È¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¸µµ¤¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¾Ð´é¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤È¥¥è¤¯¤ó¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬µ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤é ¹¬¤»¤ÏÇú¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë