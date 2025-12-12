お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が11日に自身のアメブロを更新。長男・誠希千（せいきち）くんの歯の矯正器具に起きたハプニングについてつづった。

この日、小原は「昨夜 夜ご飯食べてたら」と切り出し、誠希千くんが「なんか、おかしいー!!!」と訴えてきたことを報告。「上の歯の矯正器具がとれたらしい?!?!」と焦った様子でつづった。

続けて「口の中を確認すると とれてはないけどたしかにワイヤーがずれていてへんな感じ！」だったといい、急遽歯科医院へ向かったことを説明。「担当の先生もこれはかなりレアなケースらしく理由不明！」と明かし「普通の力では（舌とか手とか）まがらないワイヤーがぐいっと曲がっていました」と驚いた様子で述べた。

ハプニングが起きた原因について「里芋のチーズグラタンを食べている時におこりました ねっちゃぁ〜くっちゃあ〜してたからかな。。。と勝手に想像」と推測。また、誠希千くんの食事の癖について「噛むと痛いから舌でつぶすか、なんなら丸呑みしてたらしい」と述べ「ゆっくりよく噛んでね。。。おかずは小さめにしよ。。」と今後の対策について記した。

最後に「とにもかくにも家から近くて、夜まですぐに対応してもらえる歯科医院でよかったあーーー」と安堵し「年末年始に不具合おこりませんようにーー」とつづり、ブログを締めくくった。