TBSが、12日昼のニュースで東京・港区の住宅火災について報じた際、現場上空から火災現場の様子を伝えるヘリコプターからのリポートが、安住紳一郎アナウンサー（52）だったことが、SNS上で大きな話題になっている。

午前11時30分からのニュースの中で、現場上空からのリポートを伝える映像で、「報告 安住紳一郎」のテロップがつけられた。声の主は「炎が見えました。黒煙が…大きく火が上がってます。赤いオレンジ色の炎がかなり見えます」などと、現場の状況をリポートしたが、ヘリ報告ではなかなか聴けない安住アナの声だった。

多くの人気番組を担当し、TBSを代表するアナでもあるベテラン、レアすぎるヘリリポート。この日、安住アナは司会を務める「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）は休みのはず。現場に飛んで、ヘリからリポートを行った安住アナの奮闘ぶりに、SNSには「安住アナ何人いるんだ」「スタジオ内じゃなくてヘリで飛んでたの安住アナ」「確かに声は安住アナだ」「安住アナとばっちり」「安住アナあんな忙しいのにヘリで火災の現場までいっててエグい」「安住アナ 働いて働いて働いて働いて働いてまいります」「今日休みのはずなのに」「ひるおび見てたら高輪の火災のヘリからの報告、安住アナがしててマジか笑」など、レアなヘリリポートへの驚きや、働きすぎへの心配など、多くのコメントが寄せられた。