¡ÖÊ¿ËÞ¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¤«Âè°ì°õ¾Ý¤¬È´·²¤Ë¤¤¤¤ÃËÀ¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë5¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¡½¡ÎÎø°¦¥³¡¼¥Á¡¦´Ø¸ýÈþÆà»Ò¡Ï¡½
¡¡YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Îø°¦·Ð¸³¤ÎÂ¿¤µ¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÌ¥ÎÏ¤Î¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡ÖÎø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¿·õ¤Ë¿Í¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤ËÎ×¤àºÝ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Îø°¦·Ð¸³¤ÎÂ¿¤µ¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÌ¥ÎÏ¤Î¾ò·ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Îø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤«¤é¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡Ö°ì½Ö¤Ç°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡»ÑÀª¤ÈÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬°Â¿´´¶¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡¡¿Í¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¿ôÉÃ¤ÇÁê¼ê¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â´é¤ÎºÙ¤«¤¤É½¾ð¤è¤ê¤âÁ´ÂÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë»ÑÀª¤ÈÆ°¤¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÇØ¤Ç¤¦¤Ä¤à¤¤¬¤Á¤Ê»ÑÀª¤Ï¼«¿®¤Î¤Ê¤µ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Êâ¤¯¤È¤¤ÏÂç¸Ô¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Îø°¦·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î´ðËÜÅª¤Ê»ÑÀª¤Î½¬´·¤¬¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤ò°ì½Ö¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¢ÉþÁõ¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¡ß¥·¥ó¥×¥ë¡×¤Ç½½Ê¬
¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¡Ö²¿¤òÃå¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÇº¤àÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¹â²Á¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤äÇÉ¼ê¤ÊÁõ¤¤¤¬É¬Í×¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÀ¶·é´¶¤È¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥í¥ó¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ä¡¢¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢Ëá¤«¤ì¤¿·¤¡£¤³¤Î3¤Ä¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤Ï³ÊÃÊ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¥è¥ì¤¿Éþ¤ä¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿·¤¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É²ñÏÃ¤¬¾å¼ê¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡ÖÇò¥·¥ã¥Ä¡ÜÇ»º°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÜÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¤Î¥Á¥Î¥Ñ¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢À¶·é´¶¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤òÆ±»þ¤Ë±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾®Êª¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏÓ»þ·×¤Ò¤È¤Ä¤Ç½½Ê¬¡£ÌµÂÌ¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡ÖÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤é¤·¤µ¡×¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡£¾Ð´é¤ÈÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤Ç¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¤ò±é½Ð¤¹¤ë
¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë¸«¤¿ÌÜ¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¡¢É½¾ð¤¬¹Å¤«¤Ã¤¿¤êÀ¼¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Îø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤Û¤É¶ÛÄ¥¤·¤ÆÌµÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ö¾Ð´é¡×¤È¡ÖÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¾Ð´é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Âç¤²¤µ¤Ë¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¡¢·Ú¤¯¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤ëÄøÅÙ¤Ç½½Ê¬¡£À¼¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê¤â¾¯¤·¤À¤±Äã¤á¤Î¥È¡¼¥ó¤ò°Õ¼±¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ð¸³¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¿®Íê´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¤²ñÏÃ¤Ï¡ÖÃ»¤¯¡×¡ÖÁê¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò¸þ¤±¤ë¡×
¡¡Îø°¦·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ¤¬ÆÃ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤¬²ñÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÄÀÌÛ¤ò¶²¤ì¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°ìÊýÅª¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶ÛÄ¥¤Ç²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÎ¾¶ËÃ¼¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ñÏÃ¤Î´ðËÜ¤ò¡ÖÃ»¤¯¡×¡ÖÁê¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò¸þ¤±¤ë¡×¤³¤È¤ËÃÖ¤¯¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡Áê¼ê¤¬ÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃ»¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê²ñÏÃ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ËÏÃÂê¤ò¹¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò½¦¤Ã¤Æ¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
