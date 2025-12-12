【気象情報】15日にかけて冬型強まる見込み 県内では警報級大雨の可能性も《新潟》
新潟県では１４日（日）から１５日（月）にかけて、土砂災害や強風、高波に注意・警戒が必要です。
気象台によりますと１４日は、低気圧が急速に発達しながら日本海を東北東へ進み、夜には北日本へ進む見込みです。この低気圧に向かって湿った空気が流れ込む見込みです。
１５日にかけて本州付近は冬型の気圧配置が強まるため、新潟県では大気の状態が不安定となり、大雨となる所があるでしょう。
◆雨の予想
１３日午後６時から１４日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
下越 ６０ミリ
中越 ６０ミリ
上越 ６０ミリ
佐渡 ６０ミリ
◆波の予想
１４日に予想される波の高さ
下越 ５メートル
中越 ５メートル
上越 ５メートル
佐渡 ５メートル
◆風の予想
１４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
下越 陸上 １８メートル （３０メートル）
下越 海上 ２３メートル （３５メートル）
中越 陸上 １８メートル （３０メートル）
中越 海上 ２３メートル （３５メートル）
上越 陸上 １８メートル （３０メートル）
上越 海上 ２３メートル （３５メートル）
佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）
佐渡 海上 ２３メートル （３５メートル）
※１２日午後４時１９分発表「大雨と高波及び強風に関する新潟県気象情報」より