新潟県では１４日（日）から１５日（月）にかけて、土砂災害や強風、高波に注意・警戒が必要です。



気象台によりますと１４日は、低気圧が急速に発達しながら日本海を東北東へ進み、夜には北日本へ進む見込みです。この低気圧に向かって湿った空気が流れ込む見込みです。



１５日にかけて本州付近は冬型の気圧配置が強まるため、新潟県では大気の状態が不安定となり、大雨となる所があるでしょう。





海上を中心に非常に強い風が吹き、海はしける見込みで予想より雨雲が発達したり停滞した場合は、警報級の大雨となる可能性があり、低気圧が発達した場合には、暴風や警報級の高波となる可能性があります。◆雨の予想１３日午後６時から１４日午後６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、下越 ６０ミリ中越 ６０ミリ上越 ６０ミリ佐渡 ６０ミリ◆波の予想１４日に予想される波の高さ下越 ５メートル中越 ５メートル上越 ５メートル佐渡 ５メートル◆風の予想１４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）下越 陸上 １８メートル （３０メートル）下越 海上 ２３メートル （３５メートル）中越 陸上 １８メートル （３０メートル）中越 海上 ２３メートル （３５メートル）上越 陸上 １８メートル （３０メートル）上越 海上 ２３メートル （３５メートル）佐渡 陸上 １８メートル （３０メートル）佐渡 海上 ２３メートル （３５メートル）※１２日午後４時１９分発表「大雨と高波及び強風に関する新潟県気象情報」より