球界最年長左腕はプロ25年目も“成長”――ヤクルト・石川雅規「狙ってますよ、もちろん」開幕投手にも意欲

ヤクルトの石川雅規が12月12日、都内の球団事務所で契約更改交渉を行い、今季年俸4000万円から800万円ダウンの3200万円（金額は推定）でサインした。

プロ24年目の今季は8試合に登板して2勝4敗の成績。4月9日の阪神戦で勝利し、プロ野球記録となるプロ入りから24年連続勝利を挙げた。

来季プロ25年目を迎える45歳の球界最年長左腕は「しっかりと契約していただいた。結果として出せるように、また一つスイッチが入った」と気を引き締めると、来季へ向けて「池山監督を勝利に導けるように、チームもそうですし、自分自身も頑張りたい」と意気込みを述べた。

今季を振り返り「チームとして最下位ですし、自分としても2勝どまり。プロ野球選手は自分がいい成績を残してチームが勝つのが良かったシーズンだと思える。それがどっちもできていない」と悔しさをにじませた。