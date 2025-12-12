ドジャース、守護神に続き“外野手補強”にも「多額の資金を投じる意欲がある」クワン&ドノバンに照準か
ドジャースはクワンをトレードで獲得するのだろうか(C)Getty Images
外野手の補強を必要としているドジャースは、FAやトレード市場で誰を獲得ターゲットにするのか注目されている。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ブルペン以外では、ドジャースが改善すべきもう一つの主要分野は外野であり、チームは攻撃力をあまり犠牲にせずに守備力を向上させたいと考えている」と伝えている。
今季、右翼を守ったテオスカー・ヘルナンデスをトレードするという噂も浮上し「外野にスペースができて、ドジャースが大型補強を行う可能性が出てきた」と記している。
一番の目玉とされるカイル・タッカーは候補に挙げられたものの、5年を超える長期契約を提示する可能性は低く、獲得リストから外れる可能性が高いという。
そういう意味で「ドジャースが外野陣の問題を解決するにはトレードが不可欠という現実がある」とし、米メディア『The Athletic』の報道によれば、カージナルスのユーティリティであるブレンダン・ドノバン、ガーディアンズのスティーブン・クワンとのトレードを検討しているという。
ドジャースはすでに最強の守護神であるエドウィン・ディアスと契約合意に達したという報道があり、「このオフシーズンのFA市場で、多額の資金を投じる意欲があることを証明している。その全力投球の姿勢は、実力派の外野手を獲得する大型トレードによって、さらに確固たるものになる可能性がある」と見解を述べていた。
