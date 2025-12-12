¡È2¤Ä¤ÎÄãµ¤°µ¡É¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ò¿Ê¤ßµÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤Ø 14Æü(Æü)¤Ï¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¹Ó¤ì¤ëÅ·µ¤¤Î¤È¤³¤í¤â ´ØÅì¤â14Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï±«¶¯¤Þ¤ë Àã¡¦±«¤ÈÉ÷¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
½µËö¤Ï¡¢13Æü(ÅÚ)Ìë¤«¤é14Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤ÆÆîËÌ¤ËÊÂ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ë2¤Ä¤ÎÄãµ¤°µ¤¬Åì¤Ø¿Ê¤ß¡¢À¾¤«¤é¼¡Âè¤ËÅ·µ¤¤¬°²½¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï±«¡¢ÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤ë½µËö¤Ë¤Ê¤ê¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
13Æü(ÅÚ)¸á¸å9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£±âÈþÉÕ¶á¤È¶å½£¤ÎËÌ¤Î³¤¾å¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÄãµ¤°µ¤¬¤¢¤êÅìËÌÅì¤Ø¤È¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
14Æü(Æü)¤Î¸áÁ°9»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆîÂ¦¤ÎÄãµ¤°µ¤ÏÀÅ²¬²¤Ë¡¢ËÌÂ¦¤ÎÄãµ¤°µ¤ÏÇ½ÅÐÈ¾Åç¤ÎËÌ¤ÎÆüËÜ³¤¤Ø¤ÈÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÏµÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¡¢ËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤Ç°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÅìËÌ¤Ç¤ÏÀã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
13Æü¤«¤é14Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î±«¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢13Æü¤ÎÌëÃÙ¤¯¤«¤é¶å½£¤Ç±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
14Æü¤Ï¼¡Âè¤ËÀ¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬°²½¤·¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦¡¦´ØÅì¤Ç±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ãë¤¹¤®¤«¤é¤Ï¡¢ÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤ÇÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Äãµ¤°µ¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤±è´ßÉô¤Ç¤Ï¶¯É÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
14Æü¤Ï¡¢ÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÀã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢14Æü¤Ï±«É÷¤È¤â¤Ë¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»³ÃÏ¤Ç¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Äãµ¤°µ¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ë¤¿¤á¡¢14Æü¤ÏÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏË½É÷¤äË½É÷Àã¡¢¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£