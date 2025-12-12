【中継】関東山沿いでも大雪…山から強く吹く風で欄干や電柱の片側だけに雪が　群馬・みなかみ町で積雪40cmの所も

関東には強い寒気が流れ込み、山沿いでは大雪となっています。

12日午後まで大雪注意報が出されていた群馬・みなかみ町水上駅付近から、広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。

気象庁によりますと、午後2時現在で10cm以上の積雪が水上ではありました。

画面奥に行けば行くほど山が深くなっていくところですが、シルエットが見えないぐらい奥はさらに雪が強く降っていまして、藤原では40cm以上の積雪があります。

今、風はそれほどないものの、山から風が強く吹く時間がありました。

そのために、吹き付けた雪が欄干や電柱の片側だけについています。

みなかみの支所前の交差点では、信号や標識、カーブミラーにも雪がついていて、見づらくなっています。

足元には10cm以上の積雪が残っている部分もあります。

住宅地にもかなり雪が残されていて、屋根の上を見ると、一定以上雪が降ると落ちてくるような急勾配の屋根になっていて、向こう側にある家は雪が落ちた跡があります。

それなりの雪が降ったということになりますし、屋根の下に行けば落雪というところもあるかもしれません。