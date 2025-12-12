元祖メガネっ娘アイドルとして注目を浴びたタレントの時東ぁみ（38）が、11日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）にゲスト出演。口説かれた芸人を実名告白した。

この日はレインボーのジャンボたかお、野性爆弾の2人とともにトークを展開。時東と親交の深い野性爆弾のくっきー！が「ようさん口説かれたでしょう？」と質問すると、MCの千原ジュニアも「芸人に電話番号渡されたとか？」と続いた。

時東は「口説かれる人が芸人さんしか、いなかったかもしれない」と振り返り「これはよくテレビでも言ってるんですけど、NON STYLEの井上さん」と告白。「普通に“飲みに行こう”は当たり前なんですけど、飲みに行ったら井上さんの周りの芸人さんがわーっていて、なんかやたら皆、井上さんを褒める」と飲み会の流れを語った。

ここでジュニアが「意外なところは？」と質問を続けると、時東は「あんま言っちゃいけない気がする…」ととまどいながらも「意外なところで言うと…1人はココリコの遠藤さん」と告白。するとジュニアが「全然意外じゃない。遠藤なんて1番先頭走ってた」とアグレッシブだったと笑い、野性爆弾のロッシーも「メガネが好きやって聞いてました」と遠藤がメガネフェチと明かした。

時東は「あんまり私もそのイメージがなかったのでビックリしました。遠藤さんに関しては女性のスタッフさんから、多分その方を介してなのか“紹介したい”って言われて…」と内幕も語った。

さらにもう1人、口説かれた芸人も明かしたが放送では名前が伏せられ、くっきー！が「ヤバ。今のは絶対言わん方がいい」と笑っていた。