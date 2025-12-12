福島県警捜査３課は１１日、いわき中央署が窃盗、住居侵入事件の捜査過程で、被害届が取り下げられたことを捜査員間で共有せず、不必要な捜索差し押さえを行ったと発表した。

発表によると、いわき市の７０歳代男性から１日、「自宅にあった財布が入ったバッグが盗まれた」と同署に通報があった。５日になり、男性から別の場所への置き忘れで盗難ではなかったと連絡があったが、受けた同署刑事１課の署員が被害届の取り下げ処理や上司への報告をしなかった。

事情を知らずに捜査を進めていた同課の盗犯係は８日、男性宅を業務目的で１日に訪問した同市の５０歳代と２０歳代の男性２人に対する捜索差し押さえ令状を裁判所に請求。９日朝に令状を執行して２人の着衣などを調べ、携帯電話１台を押収した。その際、７０歳代男性から改めて事情を聴いたところ、被害届を取り下げていたことが判明したという。

県警は９日に携帯電話を返却し、男性２人に謝罪。翌１０日にも捜査３課次席と同署刑事官が改めて謝罪した。県警は、情報が共有されなかった経緯を調査し、再発防止に努めるとしている。